花蓮港起重機吊桿突斷裂 澳大利亞籍貨輪卸煤停止

花蓮港25號碼頭今天驚傳工安意外，現場一架起重機吊桿斷裂，工程立刻停止，所幸並未傳出傷亡。初步了解是一艘澳大利亞籍的貨輪運煤，可能已使用22年起重機金屬疲乏，才會在第三節伸縮桿斷裂。花蓮港務分公司表示，起重機有合格證書，今年5月到期，所幸無人員傷亡，預計明天排除狀況。

花蓮港務分公司業務處經理鄭景文說，今天早上9時50分左右，船隻載運煤炭時，移動式起重機吊桿突然斷裂，所幸無人員傷亡。在操作起重機前都有查看合格證書，到期日是到今年5月，操作人員也有合格操作證，不明原因吊桿斷裂，裝載作業立刻停止，並拉出安全警戒範圍，預計明天可排除狀況。

鄭景文表示，是煤炭貨主請廠商調來船隻做卸煤作業，吊桿直接掉到船艙裡，船隻目前看來沒有損失，只有吊桿斷裂，工期會如期完成，斷裂原因不排除是老舊問題，詳細財損還要由貨主調查。至於造成吊臂斷裂原因可能是金屬疲乏，才會造成尾端第三節伸縮桿硬生生斷裂，卸貨廠商緊急調來2輛大型吊車處理。