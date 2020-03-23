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花蓮警分局臨檢防隔離者違規 查獲3件酒駕案
花蓮警方配合政府防疫政策，嚴防居家檢疫者趴趴走，5個警分局、190名警力昨晚聯合擴大臨檢，查察60處營業場所，雖未查獲違反居家隔離及居家檢疫者違規外出，卻意外查獲2件酒駕案及1名通緝犯。花蓮縣警局表示，一旦遭警察機關查獲，將立即通知衛生單位，並依法重罰新台幣100萬元，累犯還會送至集中檢疫場所強制安置。
花蓮雖然目前沒有確診案例，但居家檢疫已累積580人，解除298人，目前還有282人尚未解除。為嚴防居家隔離及檢疫對象違法不得外出規定，造成疫情擴散，警方分別前往轄區KTV、卡拉OK、電子遊藝場、Pub、夜店等60處密閉營業場所盤查臨檢，未發現居家隔離及檢疫者外出。
不過，吉安警分局查獲1名酒駕通緝犯，新城警分局逮獲1名因酒駕觸犯公共危險罪及侵占現行犯，玉里警分局則查獲1件酒駕涉及公共危險罪案。
花蓮縣警局表示，將持續進行臨檢及盤查工作，防堵疫情破口。目前M-Police警用小電腦M化整合查詢功能，內政部警政署與衛生福利部疾病管制署連線，針對民眾居家檢疫或隔離等相關資料已建置完成，只要值勤員警輸入國人身分證號或外籍人士護照號碼、居留證號碼便可立即查出是否違反居家檢疫或隔離。
警察局林樹徽局長特別提醒業者，應盡全力做好防疫措施，過濾來店客人，發現有可疑人事物，應儘速通報警方或衛生主管單位，以免因顧客屬居家檢疫或居家隔離對象，而造成民眾恐慌甚至影響營業。也呼籲居家檢疫與居家隔離的民眾勿心存僥倖，四處趴趴走，增加他人感染風險，一旦遭警方查獲，將立即通知衛生單位帶往隔離及開罰。
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