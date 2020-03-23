醉漢KTV大喊「我武漢」嚇壞人 警壓制帶回下場慘

32歲毛姓男子本月15日晚間與朋友到新北市板橋區一間KTV歡唱，未料毛男酒後失控，竟脫序在走廊大聲咆嘯，員警獲報趕到現場，還對員警大喊「我(得)武漢(肺炎)啦!」，在場員警嚇到，隨即將他上銬帶回，經確認其未染疫後，依社維法妨害公務條例與傳染病防治法送辦。

據悉，毛男當時和友人在KTV歡唱，因貪杯喝多了，在走廊上大聲咆嘯發酒瘋，民眾聽聞吵鬧報案，警方趕到現場後，詢問毛男「你還好嗎?」並規勸他疫情期間出入人多、不通風場所，建議戴上口罩，未料毛卻突然暴怒，大喊「我(得)武漢(肺炎)啦！」讓員警與在場民眾嚇傻，毛的友人則趕緊緩頰，表示他只是酒醉失態。