影／中警分局搞防疫超前部署 槍械公文全用紫外線消毒

近來新冠肺炎疫情不斷升溫，台中市第一警分局副分局長周俊銘發現，基層外勤常使用到的槍械室有些常用工具，例如公文卷宗等，不適合以酒精、次氯酸水消毒，周與廠商討論後，決定在外勤單位的8個槍械室裝設紫外線燈，進行槍械室的消毒，另外也首創紫外線燈箱，可作為異地辦公時公文卷宗交換前消毒之用，今天已全數裝設完成，基層看到都反應「做起事來安心多了」。

台中市第一警分局副分局長周俊銘說，他觀察同仁出入勤狀況後發現，在交接班時，最多同仁群聚的地點正是槍械室，另外舉凡酒測器、共用的勤務裝備，例如防彈衣、簿冊，有些不適合用酒精或次氯酸水進行清潔消毒，而且這些裝備物品有些是同仁共用，有些是員警和民眾都會接觸到的，如罰單本，因此思考如何有效消毒，確保同仁與民眾健康。

周俊銘說，經過與分局長孫太康討論後，決定在各外勤所隊的8個槍械室內設置紫外線燈，並設計和槍械室的門連動，每當槍械室的門關上，室內的紫外線燈就會自動開始照射消毒，打開門就解除消毒，每次的消毒時間都可在照射1小時內完成消毒，讓各所隊同仁將需攜帶出門用品，只要放置在槍械室內在一個勤務時段後，即可輕鬆完成消毒，確保同仁安全。

周俊銘說，另外公文夾數量多且在各單位間流轉傳遞，研判一旦疫情昇高，公文夾極可能成為協助傳播的界面，為了降低同仁感染的風險，他與廠商共同討論公文櫃裡如何裝設紫外線燈及擺放的方式，進行改造，順利完成台中警方首創的「紫外線燈箱」，可作為異地辦公時公文卷宗交換前消毒使用。