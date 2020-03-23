違停機慢車占據人行道好惱人 新店警強制執行拖吊

強勢執法！新北市新店警分局鑑於時常接獲民眾通報，指出轄內常有違停機車、腳踏車停放於人行道，阻礙行人通行，本月16日起至昨日止，針對民族、建國路等常有違停車輛出沒的路段進行宣導，並於今日開始實施拖吊開罰，還給居民乾淨的行走空間。

新店警分局指出，新北交通局為維護行人通行權益，並改善停車秩序，以避免因騎樓機車發生火警致逃生不易導致人員傷亡，日前將新店區民族路（建國路─明德路） 單號邊路段、建國路（108號─112號） 雙號邊路段公告列為機車退出騎樓路段，警分局配合政策也採納民意，實施為期7天的公告後，今日開始執行強制開罰拖吊。