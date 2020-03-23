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影／貨櫃車拋出2風火輪 滾向紅燈車陣眾人驚呼

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導
脫落的車胎撞上路旁單車，隨即起火燃燒。圖／翻攝我是五股人
脫落的車胎撞上路旁單車，隨即起火燃燒。圖／翻攝我是五股人

新北市五股區20日清晨出現1輛曳引貨櫃車，從新五路左轉工商路時，右後方2個車輪竟然順著過彎離心力脫落，冒煙加速滾向對面停等紅燈車陣，直接撞上1輛單車，隨即起火燃燒，幸好沒有造成傷亡。

當時是周五的清晨7時22分交通尖峰時段，許多人目擊這起意外，對向1輛停等紅燈汽車，行車記錄器剛好拍到完整過程，事後將影片公開到臉書社團，眾人觀看驚呼連連，形容是風火輪。

據了解，大型車的2個車胎加上輪圈，重量可高達220公斤左右，過去類似行進間脫落意外曾經造成嚴重傷亡，原因通常是軸承或螺絲斷裂鬆脫。而當時車胎滾動方向，剛好撞上1輛靜止的單車，騎士機警跳車沒有受傷，假使衝向等紅燈車陣，來不及且無處閃躲，造成的損害勢必大很多。

警方指稱，員警獲報趕抵時，貨櫃車停靠在路邊，已找幫手回收脫落車輪，由於沒有造成人員受傷，且依交通法規，假使在高速公路、快速道路、設有管制站的道路上掉落輪胎，可重罰3千以上6千元以下罰鍰，但是平面道路脫落沒有罰則。因此員警僅協助疏導交通，沒有追究貨櫃車司機責任。

單車騎士機警跳開，雙手插腰觀看輪胎火勢。圖／翻攝我是五股人
單車騎士機警跳開，雙手插腰觀看輪胎火勢。圖／翻攝我是五股人
貨櫃車轉彎時，2個大車胎應聲脫落。圖／翻攝我是五股人
貨櫃車轉彎時，2個大車胎應聲脫落。圖／翻攝我是五股人
單車稍早騎到路口停等紅燈，後來卻遭風火輪攻擊。圖／翻攝我是五股人
單車稍早騎到路口停等紅燈，後來卻遭風火輪攻擊。圖／翻攝我是五股人
貨櫃車轉彎已經駛離，脫落的冒煙車胎隨後開始加速滾動。圖／翻攝我是五股人
貨櫃車轉彎已經駛離，脫落的冒煙車胎隨後開始加速滾動。圖／翻攝我是五股人

單車 行車記錄器

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