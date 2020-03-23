影／貨櫃車拋出2風火輪 滾向紅燈車陣眾人驚呼

新北市五股區20日清晨出現1輛曳引貨櫃車，從新五路左轉工商路時，右後方2個車輪竟然順著過彎離心力脫落，冒煙加速滾向對面停等紅燈車陣，直接撞上1輛單車，隨即起火燃燒，幸好沒有造成傷亡。

當時是周五的清晨7時22分交通尖峰時段，許多人目擊這起意外，對向1輛停等紅燈汽車，行車記錄器剛好拍到完整過程，事後將影片公開到臉書社團，眾人觀看驚呼連連，形容是風火輪。

據了解，大型車的2個車胎加上輪圈，重量可高達220公斤左右，過去類似行進間脫落意外曾經造成嚴重傷亡，原因通常是軸承或螺絲斷裂鬆脫。而當時車胎滾動方向，剛好撞上1輛靜止的單車，騎士機警跳車沒有受傷，假使衝向等紅燈車陣，來不及且無處閃躲，造成的損害勢必大很多。