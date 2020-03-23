聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／貨櫃車拋出2風火輪 滾向紅燈車陣眾人驚呼
新北市五股區20日清晨出現1輛曳引貨櫃車，從新五路左轉工商路時，右後方2個車輪竟然順著過彎離心力脫落，冒煙加速滾向對面停等紅燈車陣，直接撞上1輛單車，隨即起火燃燒，幸好沒有造成傷亡。
當時是周五的清晨7時22分交通尖峰時段，許多人目擊這起意外，對向1輛停等紅燈汽車，行車記錄器剛好拍到完整過程，事後將影片公開到臉書社團，眾人觀看驚呼連連，形容是風火輪。
據了解，大型車的2個車胎加上輪圈，重量可高達220公斤左右，過去類似行進間脫落意外曾經造成嚴重傷亡，原因通常是軸承或螺絲斷裂鬆脫。而當時車胎滾動方向，剛好撞上1輛靜止的單車，騎士機警跳車沒有受傷，假使衝向等紅燈車陣，來不及且無處閃躲，造成的損害勢必大很多。
警方指稱，員警獲報趕抵時，貨櫃車停靠在路邊，已找幫手回收脫落車輪，由於沒有造成人員受傷，且依交通法規，假使在高速公路、快速道路、設有管制站的道路上掉落輪胎，可重罰3千以上6千元以下罰鍰，但是平面道路脫落沒有罰則。因此員警僅協助疏導交通，沒有追究貨櫃車司機責任。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言