男張貼工程師染疫收治假訊息 嘉縣警送辦

台南市一名陳姓男子在嘉義地區LINE群組貼文，指某武漢肺炎確診病例是南部某公司工程師，還寫出收治的醫院等假訊息，被嘉義縣警局朴子分局查獲，函送台南地檢署偵辦。

朴子警分局今天發布新聞指出，日前於網路巡邏發現，在嘉義地區某LINE群組有民眾散播「武肺47例是南部XX公司工程師，現住在XX醫院」，患者是「台南人，同機400人，3/6回台，3/9咳嗽確診」等內容。

朴子警分局表示，台南市衛生局證實這份貼文為不實訊息，為迅速關謠，立即組成專案小組，查到台南市一名陳姓男子涉傳播假訊息，經訊問後陳嫌坦承不諱。

陳姓男子供稱，他是聽聞有人感染武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）訊息後，再加工張貼，用意是提醒LINE群組內成員能佩戴口罩及勤加洗手，注意防護。

朴子警分局指出，陳嫌的貼文提及確診案例收治的醫院並非屬實，恐造成就醫民眾恐慌，將他以涉犯「傳染病防治法」及「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」罪嫌，函送台南地檢署偵辦。

朴子警分局長蔡進明呼籲民眾，接獲來源不明或未經證實疫情資訊時，切勿隨意散播、轉傳，以免觸法；若對武漢肺炎疫情相關訊息有疑慮，民眾可向疾管署等查證。