協尋中輟生發現背後有洋蔥 警轉介協助家計

一名國中中輟生自幼與祖父母相依為命，這學期開學起見祖父無力負擔家計，經常蹺課到高市鳳山區一家水電行打工貼補家用，警方協尋發現中輟生背後有洋蔥，已轉介相關單位協助。

高雄市警察局少年隊今天指出，這名年僅14歲的中途輟學少年阿勝（化名）6個月大時，父母即離異，加上父親10多年來屢因案進出監獄服刑，迄今仍在獄中，因此自幼由祖父母養育照顧，靠祖父做鐵工維持家計。

警方表示，不過，隨著阿勝的祖父年老力衰，鐵工工作幾乎停擺，致家中收入驟減，祖孫3人僅靠低收入戶補助維持生計。阿勝今年春節後開始私下跑到鳳山區一間水電行當學徒打工分擔家計。

少年隊表示，阿勝這學期開學起每週曠課2、3天，上週更曠課逾3天，警方據報一度連繫不上阿勝，後來從阿勝祖父口中得知阿勝返家作息，日前到阿勝住處守候找到人，經曉以大義阿勝已返校正常上課。

少年隊調查發現，阿勝平日在校成績平平，素行良好，也未結交不良朋友，蹺課期間並未從事不法勾當，而是到鳳山區一家水電行當學徒打工貼補家用。

警方指出，得知阿勝蹺課原因十分不捨，一面告誡阿勝為分擔家計輟學出發點雖可取，但現階段應先完成學業，日後才有較好發展以改善家裡經濟，阿勝也已返校上課。由於阿勝屬脆弱家庭，警方已通報校方、市府社會、教育相關單位希望透過社會資源給予阿勝全家實質協助。