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影／父子開車出遊墜入南橫公路深谷 95歲父傷重死亡

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
六龜山區發生墜谷意外，此起事故造成一人死亡。圖／六龜飛鷹大隊提供
六龜山區發生墜谷意外，此起事故造成一人死亡。圖／六龜飛鷹大隊提供

高雄市六龜山區發生墜谷意外，台南市詹姓父子利用假日開車出遊，返家時在台20線六龜荖濃路段墜入30公尺深谷，65歲兒子奮力爬上邊坡攔車求救，因位處偏遠山區、手機又收不到訊號，花2小時才有善心人士停車協助報案，警消連夜下達深谷救援，95歲父親已經傷重不治。

詹姓男子21日開休旅車載父親到六龜遊玩，傍晚時分行駛台20線南橫公路從六龜開往甲仙，在20線67.5公里爬坡處，詹男因身體疲累將車子逆向停放路旁空地小憩，發動車子不久卻直接衝入左前方深谷，詹男掙扎爬出車外，當時因手機訊號不良，忍痛爬上陡峭山谷招手向行經車輛求救。

墜谷路段偏僻、行經車輛不多，詹男夜晚在路旁招手情況可疑，近2小時後才有人停車協助報案，警方表示，消防局特搜人員在晚上9點左右抵達事故現場，副駕駛座上的詹父已經傷重不治。

隔日警方會同民間救難人員重返現場，出事地點陡峭難行，詹男開的休旅車墜入山谷後被樹林擋住，車子側翻車體受損嚴重。六龜救難大隊理事長陳明華說，事故發生後，消防局第一時間以救人為主，隔日協會成員攀繩下達30公尺深谷協助警方採證。

警方表示，詹姓男子受到輕傷，聲稱車子啟動時誤將煞車踩成油門才不慎墜入山谷，全案依過失致死罪移送。

詹男駕駛的休旅車墜入山谷，最後在平坦處才止住。圖／六龜飛鷹大隊提供
詹男駕駛的休旅車墜入山谷，最後在平坦處才止住。圖／六龜飛鷹大隊提供
詹姓父子出遊，休旅車墜入山谷導致副駕駛座上的高齡老父親傷重不治。記者徐白櫻／翻攝
詹姓父子出遊，休旅車墜入山谷導致副駕駛座上的高齡老父親傷重不治。記者徐白櫻／翻攝

六龜 事故 休旅車

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