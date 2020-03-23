新港凌晨車禍 一名乘客摔出車外疑似氣胸送醫

嘉義縣新港鄉北港路香藝文化園區前，昨晚11時許發生黑色汽車與灰色汽車相撞，現場零件散落一地，灰車與黑車擦撞後，再撞上香藝文化園區外的花圃圍籬，前後擋風玻璃皆碎，灰車的嘉義縣54歲李姓乘客因撞擊力道過猛噴出車外，左邊肺部破裂疑似氣胸，但意識清楚，送往嘉義長庚醫院急救。

灰車另一名嘉義縣35歲吳姓乘客則卡在副駕駛及駕駛座中間，有胸痛症狀，送往部立嘉義醫院急救。灰色汽車的李姓及吳姓乘客皆表示他們不是駕駛，但消防人員現場搜尋，沒有發現第三名患者。

黑車車頭嚴重變形，車牌及保險等零件散落各地，雲林縣26歲莊姓駕駛胸口撞到方向盤吐血，另兩名乘客則分別有輕微擦傷，3人皆送往大林慈濟醫院急救，黑車駕駛友人表示，灰車疑似闖紅燈，詳細肇事原因還有待警方調查。