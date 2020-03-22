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防居家檢疫還趴趴走 侯友宜：重罰百萬

中央社 / 新北22日電
新北市長侯友宜。聯合報系資料照片
新北市長侯友宜。聯合報系資料照片

新北市市長侯友宜今晚在警力配合下率公安及防疫小組展開KTV等娛樂場所展開聯合稽查。他表示，若清查發現應居家檢疫或隔離民眾偷跑出來趴趴走，一定最高重罰100萬元。

侯友宜今天晚上率相關局處首長和警政署署長陳家欽､內政部次長陳宗彥到板橋星聚點KTV，展開清查勤務，主要針對近日大批美、歐民眾返國，為避免防疫發生破口，特別針對大型KTV、釣蝦場、網咖、電玩店、舞廳、汽車旅館、撞球場，執行公安稽查，希望有效遏止居家檢疫民眾僥倖心。

侯友宜及員警等人進入KTV前，仍會先由服務員測量體溫與消毒，大批警力進入包廂時，一一清查在場民眾的身分，侯友宜也趁機宣導，要求大家要戴起口罩，彼此也要保持距離，以避免交叉感染的發生。

侯友宜接受媒體聯訪時表示，今天晚間全面啟動私有場館的查察關懷行動，針對全市KTV等室內密閉空間進行查察，確保境外回國應居家檢疫民眾，沒有在這類場所出入，以避免造成防疫破口。

他表示，不希望看到不通風的地方擠了一堆人，會有造成交叉群聚感染的危險，居家檢疫的朋友們的辛苦「我懂也能夠體會」，但是絕對不能私自離家，到處趴趴走，就像今天有1個案，晚上離家到消費場所遊樂，尤其又是人潮多的地方，被逮到了。「我們不客氣，我一定重罰，罰最高罰鍰新台幣100萬元，送集中檢疫。」

他強調，希望大家在疫情高漲的時候，互相體諒包容，一起共度難關，「我們要顧自己的健康，也要顧別人的健康」，生命無價，一時忍耐，可讓醫護人員的壓力可以減低。在共同的努力下，疫情一定就能降下來。

侯友宜 KTV 居家檢疫

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