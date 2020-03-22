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擴大臨檢查年輕人愛跑趴夜店 警局長親上線堵防疫破口
桃園市警方今天晚上會同市府經發局、衛生局單位，針對年輕人喜歡易聚集的夜店、舞廳、PUB、KTV等場所，展開擴大臨檢行動，警方查驗客人身分是否違反居家隔離、檢疫和宣導民眾避免聚集，市警局長陳國進在桃園分局長黃炳訓陪同現場了解，陳國進說，疫情迅速擴散，大量留學生返台，桃園一天新增居家檢疫1073人，為嚴防居家隔離、檢疫者到夜店等場所消費聚集感染實施擴大臨檢，嚴防隔離、檢疫者趴趴走造成防疫破口。
歐美各國留學生紛紛返台避難，新增確診及隔離、檢疫人數激增，桃園市警局為防範返台學生居家檢疫者期間，趁機到夜店、舞廳、KTV、PUB等場所留連消費，桃園、中壢分局動員警力124人，戴口罩、手套等防護裝備，針對轄內年輕人最常消費的酒店、KTV、舞廳、網咖等19處場所，進行擴大臨檢，警方利用「M-POLICE」小電腦查詢有無居家隔離、檢疫者違規趴趴走，在包廂查驗現場女服務生、客人身分，宣導不要聚集密閉空間，未發現隔離、檢疫者趴趴走。酒店業者表示，疫情發生以來空包廂很多，業績掉六成，為避免感染，店家一定會配合做好防疫措施。
陳國進說，幾乎所有國家列三級警示都要居家檢疫14天，大量留學生回國，年輕人會到大型夜店、舞廳、 PUB等場所消費，聚集年輕人多、容易造成群聚感染機會，成為防疫缺口，警方擴大臨檢行動，就是要嚴防返台居家隔離、檢疫者趴趴走，堵住第二波疫情缺口，希望居家檢疫者不要去消費，以免被罰。
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