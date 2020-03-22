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居家檢疫、隔離亂跑罰則加重 至少罰10萬

聯合報 / 記者楊雅棠羅真、廖炳祺／連線報導
圖／聯合報提供
圖／聯合報提供

新北1人違規跑夜店 罰百萬

新冠肺炎確診個案激增且多為境外移入，為防這波返台潮應居家檢疫的民眾趴趴走，警政署通令各警局針對夜店等場所擴大臨檢，果真查到新北市居家檢疫黃姓男子上夜店，已通報衛生主管機關，裁罰一百萬元並建議強制安置。

此外，各縣市也不時傳出有居家檢疫民眾違規，縣市政府雖開罰，但亂象依舊存在，中央流行疫情指揮中心決定加重罰則，昨公布最新裁罰基準，居家檢疫者踏出家門先罰十萬，隔離者廿萬，希望阻絕趴趴走的亂象。

居家檢疫、隔離者 目前逾3萬人

中央疫情指揮中心日前宣布，十九日起，入境者皆需居家檢疫。疾管署統計，截至前天，管理中的居家檢疫民眾逾三萬人，居家隔離者逾一千六百人，另有逾五千一百人正進行自主健康管理。

指揮中心表示，目前居家檢疫主要是針對境外移入者，若返台的人數無法大幅下降，未來居家檢疫同時在案的人數會多達到六萬人。目前違反居家隔離及居家檢疫裁罰案件累計二六六件，罰鍰金額累計一七九一點五萬元。

由於居家檢疫人數眾多，加上這波旅外國人返台潮，使得我境外移入確診個案數近幾日不斷攀升，外傳有部分返台年輕人，白天待在家，晚上則跑去夜店，成防疫隱憂。

台北市警方前晚就在大安區一家夜店，透過M-Police小電腦尋獲新北市一名卅八歲居家檢疫男子上夜店，已通報衛生機關裁罰，並建議送集中檢疫場所強制安置。

警方表示，目前警用應勤裝備M-Police已增加防疫警示功能上線，警方檢視查訪對象身分時，會與疾管署資料庫接連線，遇居家檢疫或隔離對象，就會跳出警示畫面。

衛福部則針對違反傳染病防治法的隔離和檢疫行為，公布最新裁罰基準，疫情中心指揮官陳時中表示，新制依據接觸人數、程度、範圍以及擅離時間長短等作為裁罰考量。

居家隔離民眾，擅自離家就兩小時內就開罰廿萬元，違規一次即須接受強制安置。居家檢疫擅離檢疫範圍兩小時內罰十萬，兩次違規就強制安置。疫情中心副指揮官陳宗彥呼籲，家人應提醒檢疫者遵守規定。

居家檢疫 夜店 新冠肺炎 陳時中 衛福部

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