太陽能屋頂材料未規範 考驗公安

彰化配合中央政策推動太陽能板光電施設，從校園、畜禽舍到工廠屋頂都可見，縣府統計累積的設置件數已是全國最高；縣府指出，太陽光電系統並未限制屋頂材料，已蒐集縣內火調資料作為未來訂定細部規範依據。

經濟部能源局去年核定彰化縣七四八處太陽能板設置，屋頂型太陽能板最多，其中畜牧設施三百多件，公有建物二百多件，工廠則約近百件。

彰化縣經濟綠能發展處長劉玉平表示，台電僅針對併聯點、併網容量等提供技術意見與把關，不會限制建物材質，許多屋頂材質為鐵皮、泡棉，加上可能有線路、堆積物品，對公安是大考驗。

大葉大學消防安全學士學位學程助理教授周中祺說，消防署訂定搶救太陽光電設備火災指導原則，但問題是消防人員未必一到場就知道有相關設施，建物管理人有義務提供周全資訊作為救災人員戰術因應，公部門也應規範管理。