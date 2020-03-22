影／突檢夜店 南警配戴口罩、護目鏡執勤嚴陣以待

新冠肺炎疫情持續發燒，海外國人及留學生歸台人數劇增，台南市警察局昨天深夜至今天凌晨，針對轄區酒店、PUB、夜店等場所，實施擴大臨檢，配合市府相關單位展開聯合稽查，協助防堵疫情。執勤員警配戴口罩、護目鏡和手套，面對疫情，個個不敢輕忽大意。記者黃宣翰／攝影

新冠肺炎疫情當前，台南市政府和市警察局，漏夜突襲臨檢酒店、PUB、夜店等場所，展開聯合稽查，勸導防疫期間減少出入公共場所，防止群聚感染。包括市警二分局、四分局和五分局都進行擴大臨檢。

稽查小組除了解店家防疫措施、宣導防疫與衛教觀念外，警察人員運用警政署M-Police查詢，了解是否有居家隔離或是檢疫民眾，擅離住居所流連夜店情事，避免成為防疫破口。

市警察局副局長李政曉、二分局長王森瑒舉行勤教後，王森瑒帶隊前往轄區夜店展開聯合稽查，並由員警運用警政署M-Police查詢，了解是否有居家隔離(檢疫)民眾，擅離住居所流連夜店情事，避免成為防疫破口。