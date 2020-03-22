警方臨檢防居家檢疫者趴趴走 勸說停業KTV業者有苦衷

基隆市警局今晚前往KTV、網咖和電子遊藝場實施擴大臨檢，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指未來14天，是新冠肺炎防疫關鍵期，警方運用M-Police系統，嚴查是否有應居家隔離、檢疫對象趴趴走，防堵疫情出現破口。

警方今晚與衛生局、產發處人員聯合出勤，嚴防居家隔離、檢疫對象違規外出，使包廂式密閉空間娛樂場所及其他易群聚感染場所形成防疫破口。市府和警方也對業者道德勸說，請業者考量維護消費者健康安全，主動停止營業14天，減低疫情傳播的可能機會。

KTV業者回應，店內已配合政府防疫要求做好消毒、檢查工作，停業不僅影響業者生意，也關係到員工生計，政府紓困方案並未將KTV列入，如果政府能規畫完善配套方案，例如補助員工部分薪水等，收到要求停業公文一定配合。

警方表示，近期國內確診案例增多，疫情日趨嚴峻，配合政府防疫政策，警第一分局今晚會同產發處、衛生局人員，前往轄區KTV、酒店、PUB等飲酒跳舞，易引起群聚感染的密閉空間營業場所實施擴大臨檢。

員警運用科技設備M-Police可連線查詢居家檢疫者身分，藉由強勢臨檢查察，防堵居家隔離、檢疫者違規外出，今日執勤並未發現違規者 。