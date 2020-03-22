警官夫妻命喪水塔 疑甲醛或沼氣中毒醫生這樣說

雲林警官夫妻雙雙喪命陳屍水塔，警方初步認定呂警官可能刷漆造成甲醛中毒昏迷再溺斃，有人也認為可能沼氣致命，毒物科醫師認為，甲醛致命速度沒那麼快，但若是沼氣的致命則是用秒算的，吸幾口就很快致命。

警官呂中讓今天用防水漆進入家中農田的水塔準備修護漏水，他疑因吸入過多有害氣體中毒死亡，其妻發現為了救老公，進入塔內也喪命。由於水塔老舊且是密閉，僅有一處約一人寬的進出口，警方初判可能吸太多有毒甲醛昏溺斃，確切的死因仍待法醫相驗。

毒物科蔡姓主治醫師指出，甲醛中毒會造成甲酸中毒，嚴重的話仍會昏迷，所以先昏後溺的可能也是有，甲醛中毒不會馬上致命，要看停留在甲醛空間內時間長短，及所含濃度成份的多少。