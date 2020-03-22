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中台灣8歲童隨父母旅遊 台東意外溺斃母哭喚不回兒魂

聯合報 / 記者羅紹平尤聰光／台東即時報導
台中市盧姓8歲男童今天下午意外在知名的東遊季渡假村成人泳池溺斃。記者羅紹平／攝影
台中市盧姓8歲男童今天下午意外在知名的東遊季渡假村成人泳池溺斃。記者羅紹平／攝影

台中市8歲盧姓男童隨著父母與弟弟一起到台東旅遊，今天下午4點左右，意外被人發現在東遊季溫泉渡假村成人泳池裡溺水，經送醫搶救仍不治，男童母親聲聲喚兒「快醒來」。

東遊季今天下午4時許，傳出男童溺水意外，消防人員據報馳援，救護人員抵達時8歲盧姓男童已無生命跡象，經送往台東馬偕醫院搶救，傍晚5點半宣告不治，明天待檢察官相驗，家屬完成招魂儀式後，將帶男童遺體回台中辦理後事。

據警消透露，8歲男童與父母、約5歲大的弟弟及洪姓鄰居，3大2小昨天從台中市開車到花蓮旅遊，今天下午準備返回台中，途經台東知本，臨時起意到東遊季玩水、泡湯，準備晚上再趕路回台中，未料發生意外。

據指出，盧父向警方表示，長子原在兒童池玩水，他在池畔陪伴，因在溫泉煮蛋區煮雞蛋，他去煮蛋區察看，再回來就不見長子，找到時，已在成人泳池池底。

東遊季表示，泳池配有1名救生員，根據監視錄影畫面顯示，下午4點11分，救生員依規定巡查成人泳池區與兒童池，救生員剛走過兒童池後，男童就在救生員背對兒童池時，起身跳進成人池。

東遊季指出，監視畫面時間顯示，4點20分，救生員發現男童已溺水沈落池底，立即將男童拉起，並配合園區自備的「自動體外心臟去顫器（AED）」為男童電擊，以及實施心肺復甦（CPR）急救，直到消防人員到場接手，很遺憾，沒救回男童。

東遊季表示，除已支付男童醫療費用，並安排家屬今、明兩天在台東的食宿，也會盡全力協助家屬處理相關善後事宜。

台中市盧姓8歲男童（圓圈處）今天下午意外在知名的東遊季渡假村成人泳池溺斃。記者羅紹平／翻攝
台中市盧姓8歲男童（圓圈處）今天下午意外在知名的東遊季渡假村成人泳池溺斃。記者羅紹平／翻攝
台中市盧姓8歲男童今天下午意外在知名的東遊季渡假村成人泳池溺斃（箭頭處）。記者羅紹平／翻攝
台中市盧姓8歲男童今天下午意外在知名的東遊季渡假村成人泳池溺斃（箭頭處）。記者羅紹平／翻攝

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