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雲林警官與妻中毒喪命 警弟慟：水塔漏水很久了

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
雲林縣警察局秘書警官呂中讓和妻子感情融洽生活美滿，卻不幸中毒身亡，警界同事均感惋惜。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣警察局秘書警官呂中讓和妻子感情融洽生活美滿，卻不幸中毒身亡，警界同事均感惋惜。記者蔡維斌／翻攝

雲林縣警察局秘書呂中讓今天上午到位在雲林縣古坑鄉東和村老家的柚子園修理漏水的水塔，疑因吸入過多的防水漆甲醛有毒物質昏迷，其妻發現有異要搭救時，也一樣中毒，夫妻雙溺斃陳屍水塔中，其小女兒因父母一直沒回家到柚園找才發現父母雙亡，死者弟弟說，水塔已建造四十多年，漏水很久了，哥哥利用假期前往修理，沒想到發生不幸。

斗南分局副分局長詹百平說明初步案情指出，呂中讓夫妻平日住在斗六市，今早九點多帶著防水漆回到位在古坑鄉東和村老家的柚子園，呂中讓架著木梯，進入田園的水塔，這座水塔高約兩公尺，是水泥構造，當時塔內水深約二十五公分。

詹百平表示，呂中讓在水塔內粉刷防水漆時，疑因吸入過多揮發性甲醛，昏迷倒地進而溺斃，其妻發現有異也登上水塔，看到老公倒臥水中，連忙進去水塔要救老公，結果也昏迷倒地。

詹百平說，因呂中讓夫妻中午沒回家吃飯，到下午三點多，其就讀國中的小女兒，到距老家約兩公里的柚園找人，才發現父母陳屍水塔中，趕緊報案救人，夫妻送到院前已死亡。

呂中讓的弟弟向警方表示，家中的柚田位在荷苞村，約三分地，原是父親種柚的，父親過逝後過戶給哥哥，多年來哥哥休假才回老家巡田，因田裡的水塔是用泥建造的，很多年前就會漏水，直到最近水漏到沒得灌溉，哥哥才自行買防漆修護，沒想到會發生這樣意外。

呂中讓現年五十六歲，其陳姓妻子五十四歲，也在雲林縣警察局擔任職員，兩夫妻生活美滿，育有一男二女，兒子目前還是實習醫生，突發意外夫妻雙亡，許多同事也深表悲慟。

呂中讓夫妻疑遭溺斃的柚田現場，警方封鎖進行調查。記者蔡維斌／翻攝
呂中讓夫妻疑遭溺斃的柚田現場，警方封鎖進行調查。記者蔡維斌／翻攝
呂中讓夫妻疑遭溺斃的柚田現場，警方封鎖進行調查。記者蔡維斌／翻攝
呂中讓夫妻疑遭溺斃的柚田現場，警方封鎖進行調查。記者蔡維斌／翻攝
呂警官因要修護這座老水塔不幸造成夫妻雙亡的不幸。記者蔡維斌／翻攝
呂警官因要修護這座老水塔不幸造成夫妻雙亡的不幸。記者蔡維斌／翻攝
呂警官的弟弟（右二）向警方說明水塔情況。記者蔡維斌／攝影
呂警官的弟弟（右二）向警方說明水塔情況。記者蔡維斌／攝影

夫妻 漏水 警察

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