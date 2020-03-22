到柚子園洗水塔 雲林縣警局秘書與妻子離奇身亡

雲林縣警察局秘書呂中讓與妻子，今天下午被女兒發現兩人陳屍在水塔內，警方初判，兩人疑似在水塔內刷油漆，疑似吸入水塔內沼氣等有毒物質，才雙雙身亡，警方目前仍在調查中。

警方調查，呂中讓住在古坑鄉東河村，他今天早上9點多，一起去柚子園巡視，因為柚子園水塔有漏水，他就買了防水漆，修補漏水，因為是大型水塔，比一個人還高，他便架梯到水塔裡刷防水漆，疑似水塔內有揮發物質，吸入太多有毒物質，昏倒在水塔內。

呂妻原本在水塔外等候，不斷呼喊丈夫都沒回音，她也爬上水塔，看到呂倒在水塔裡，也進入水塔內要救援，結果不但拉不起呂男，也吸入過多有毒物質昏迷。

呂姓夫妻的女兒下午4點發現爸媽都沒回家，便到柚子園查看，也遲遲找不到，看到水塔外有梯子，爬上去水塔一看，才發現兩人都陳屍水塔內，緊急報案叫救護車，但到院都已死亡。