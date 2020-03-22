又傳霸凌！疑為感情糾紛 國中生遭同校生賞2巴掌　

新北市某國中近日傳出霸凌事件，一名魏姓女學生20日下課與沈姓女學生帶著兩名友人在學校附近的公園談判，未料雙方疑似談判破裂，沈女其中一陳姓女友人竟趁著人多勢眾，朝魏打了兩巴掌，相關行徑被人錄下後PO往引發騷動，警方表示，已於昨天上午通知當時在場的青少年前來筆錄，警詢後依聚眾鬥毆、傷害、少事法函送。

又傳霸凌事件！近日一段影片在網路流傳，內容是一名女學生遭到多名同校學生包圍，疑似在談判，隨後包圍的期中一名女學生突然出手打了被包圍的女學生兩巴掌，引起網友熱議。

經警方網巡發現，主動介入調查後發現，被打的魏姓女學生先前在網路上認識了同校的鄭姓男學生並交往，未料日前兩人因故分手，鄭男友人沈姓女學生疑為替他出氣，找來陳姓等多名同夥，20日下課後將魏女約到學校附近的公園談判，隨後兩方一言不合，陳女便仗著人數優勢，當眾賞魏女兩巴掌。

警方表示，案經介入偵辦，已於昨天上午將涉案青少年全數通知到案，魏女也對陳提告傷害罪，警詢後將涉案青少年依聚眾鬥毆、少年事件處理法、傷害等嫌函送新北地檢。