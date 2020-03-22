影／M-Police連線疾管署 北市警夜店臨檢查獲居家檢疫對象

台北市警察局今天凌晨舉行擴大臨檢勤務，大安警分局在臨檢轄內一間夜店時，意外發現一名38歲男子是居家檢疫對象；警方不敢大意，立即告知他儘速返家，同時通報衛生單位進行裁罰

警方指出，為了防疫工作不要出現破口，目前警用應勤裝備M-Police已增加防疫警示功能上線，警方檢視查訪對象身分時，將與疾管署資料庫間接連線，警方執行臨檢時遇到居家檢疫或隔離對象時，就會跳出警示畫面，由警方勸導返家並依法函請權管機關裁罰，以防堵居家檢疫或隔離者違反規定。

今天凌晨，大安警方在夜店臨檢一名正在消費的38歲男子，警用小電腦M-Police立即跳出警示畫面；警方詢問後，才知道他是在這個月19日前，從三級警示國家返台，男子被詢問為何離家時，還矢口否認自己不知道是居家檢疫對象。