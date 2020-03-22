快訊

中研院群聚擴大！同會議四人先後確診 傳染源是他

路透：東奧舉辦單位 悄悄規劃延期

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／M-Police連線疾管署 北市警夜店臨檢查獲居家檢疫對象

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導
警用小電腦M-Police已增加防疫警示功能上線，臨檢時遇到居家檢疫或隔離對象時，就會跳出警示畫面。圖/記者廖炳棋翻攝
警用小電腦M-Police已增加防疫警示功能上線，臨檢時遇到居家檢疫或隔離對象時，就會跳出警示畫面。圖/記者廖炳棋翻攝

台北市警察局今天凌晨舉行擴大臨檢勤務，大安警分局在臨檢轄內一間夜店時，意外發現一名38歲男子是居家檢疫對象；警方不敢大意，立即告知他儘速返家，同時通報衛生單位進行裁罰

警方指出，為了防疫工作不要出現破口，目前警用應勤裝備M-Police已增加防疫警示功能上線，警方檢視查訪對象身分時，將與疾管署資料庫間接連線，警方執行臨檢時遇到居家檢疫或隔離對象時，就會跳出警示畫面，由警方勸導返家並依法函請權管機關裁罰，以防堵居家檢疫或隔離者違反規定。

今天凌晨，大安警方在夜店臨檢一名正在消費的38歲男子，警用小電腦M-Police立即跳出警示畫面；警方詢問後，才知道他是在這個月19日前，從三級警示國家返台，男子被詢問為何離家時，還矢口否認自己不知道是居家檢疫對象。

警方不敢大意，除了登記基本資料、通知衛生單位外，更要求對方立即返家，若對方拒絕將由衛生單位陪同強制安置，男子也馬上離開夜店返回住家。

警用小電腦M-Police已增加防疫警示功能上線，臨檢時遇到居家檢疫或隔離對象時，就會跳出警示畫面。圖/記者廖炳棋翻攝
警用小電腦M-Police已增加防疫警示功能上線，臨檢時遇到居家檢疫或隔離對象時，就會跳出警示畫面。圖/記者廖炳棋翻攝

居家檢疫 臨檢

延伸閱讀

避免防疫破口 加強夜店查驗

居家檢疫期 踏出門先罰10萬

檢疫隔離擅出祭重罰 台灣防疫戰別吃「鍋貼」

居家檢疫者家人住旅館 中市旅館望比照北市給補助

相關新聞

影／M-Police連線疾管署 北市警夜店臨檢查獲居家檢疫對象

台北市警察局今天凌晨舉行擴大臨檢勤務，大安警分局在臨檢轄內一間夜店時，意外發現一名38歲男子是居家檢疫對象；警方不敢大意...

警方臨檢酒店 協助找回居家檢疫隔離者

新冠肺炎疫情持續升溫，境外移入確診病例暴增，常有民眾未配合政府居家檢疫、居家隔離，北市政府警察局中山分局，鎖定轄區內飲酒...

煉毒遭逮羈押期剛滿交保 男重操舊業被抓再交保

47歲陳姓男子去年在套房內製毒遭逮，日前羈押期滿交保後又重操舊業，回到套房繼續製毒，惡臭引來轄區板橋警方關注，本月19日...

通緝犯見警攔查拒檢 撞11輛汽機車又棄車逃逸今早到案

34歲邱姓男子晚間6時許開車在新北市土城區學府路二段與龍山二街路口失控撞上路旁10輛機車與一輛轎車，並波及一名路人受輕傷...

全國大掃黑436人到案 北市警強調防疫期間治安不手軟

警政署在今年3月16日至22日期間，執行「全國同步掃黑行動」專案，查獲違反組織犯罪、非法槍砲、毒品、通緝等各類違法案件犯...

防疫第一線都有他們身影 台南警察：捨我其誰

警察是社會安定的力量，更是防疫網中無可替代的重要角色，台南市陳建警官今天說，觀看世界各國執行各項防疫政策新聞影像畫面，處...

調查局兩岸共打奏效 北部最大毒梟起訴

民進黨執政後，兩岸共打機制從熱絡降為冰點，不過，跨境掃蕩毒品犯罪，則需仰賴檯面下的「暗盤」運作，調查局提供福建省公安廳禁...

新聞眼／豪飲茅台打動公安 她突破僵局

北部最大毒梟鄧天與共犯陳志雄去年被刑事局從越南胡志明市押返，但此販毒集團之所以被瓦解，主要是靠調查局副局長林玲蘭早年建立的管道，讓台陸間仍維持辦案情資交換，不過，礙於現今兩岸情勢敏感，雙方的「交流」也只能秘而不宣。

兩岸檯面下合作 逮北台大毒梟

民進黨執政後，兩岸共打機制降至冰點，不過，跨境掃蕩毒品犯罪，則需仰賴檯面下的「暗盤」運作，調查局提供福建省公安廳禁毒總隊情資，在海南省外海攔截逾一公噸的海洛因與K他命毒品，破獲北台灣最大毒梟鄧天販毒集團，基隆地檢署最近依運輸一、三級毒品罪起訴鄧天，最重可處死刑或無期徒刑。

北台灣最大毒梟鄧天涉運輸海洛因遭起訴

調查局提供福建省公安廳禁毒總隊情資，在海南省外海攔截逾1公噸的海洛因與K他命毒品，破獲北部最大毒梟鄧天販毒集團，基隆地檢...

妥瑞兒遭刺死 醫師：特殊生不自主行為易被誤認在挑釁

南投縣水里鄉16歲李姓國中生遭美工刀刺死案，一名自稱是李父的網友在臉書貼文，質疑兒子是妥瑞氏症患者在學校被嘲笑，卻被說成...

影／國中生命案相驗 死者父親：兒子患妥瑞氏症遭欺負

南投縣李姓國中生命案南投檢警今天相驗，據了解，李姓學生傷口在左肩鎖骨上方，長約2公分，應是刺劃傷，但無法確認是持刀或丟擲...

熱門新聞

屏東佳冬魚塭傳溺水意外 6歲、4歲小兄弟無生命跡象

嘉義市草魚粥老闆確診？ 警逮散播謠言男

中巿酒駕男載妻及兩幼兒自撞卡柱 妻子：他家聚喝多了

退休男向子女請求扶養費 財產大於負債被駁回

影／「為何奪走我的兩個寶貝！」驚見兩兒溺斃母痛哭

居家檢疫違規裁罰基準出爐 踏出門先罰10萬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。