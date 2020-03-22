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疑似水壓過大逼出嘔吐物 致女潛客呼吸阻塞送醫

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
賴姓女子疑似是水壓造成身體不適，導致嘔吐物阻塞使呼吸困難而昏迷。記者陳弘逸／翻攝
賴姓女子疑似是水壓造成身體不適，導致嘔吐物阻塞使呼吸困難而昏迷。記者陳弘逸／翻攝

一名賴姓女子今天上午8時許，搭乘船隻至小琉球進行潛水，豈料潛水上船後，疑似是水壓造成身體不適，導致嘔吐物阻塞使呼吸困難而昏迷，船員隨即進行初步搶救，並給予氧氣罩，隨即開船返回港口。隨後由琉球消防隊員接手急救，並移至救護船返回東港安泰醫院，經救治賴女已恢復意識，所幸並無生命危險。

據了解，賴女今天上午與友人搭船至小琉球遊玩，隨後又搭乘潛水專用的船隻，到外海準備進行潛水。賴女穿戴完裝備下水遊玩，豈料過程中疑似是水壓造成身體不適，浮上水面時不慎嘔吐，導致嘔吐物阻塞，使呼吸困難而昏迷，同行的潛水教練見狀，立刻將賴女拉上船進行搶救，與此同時，也一邊通報一邊開船回到港邊，向尋求協助。

琉球消防隊獲報後，隨即在港口完成醫療部署，船隻靠岸後立刻對賴女實施急救，賴女也逐漸恢復意識，隨後醫護人員將她送往救護車，並搭乘醫療救護船，返回東港安泰醫院治療。所幸過程中賴女已恢復意識，且狀況趨於穩定，但為求安全起見，目前仍在醫院觀察。

南部分署第五岸巡隊呼籲，從事海上遊憩活動時，如有身體不適、未充足睡眠、酗酒、服用藥物、饑餓或飽餐後等情形，不可貿然下水，只有做好充足的準備，才可以減少憾事的發生。民眾若於海邊、岸際或港口周遭發生危急狀況，請撥打海巡『118』服務專線，海巡署將竭誠為您提供所需之服務。

船員將賴女救起後，隨即進行初步搶救，並給予氧氣罩
船員將賴女救起後，隨即進行初步搶救，並給予氧氣罩
同行的潛水教練見賴女身體不適，立刻將她拉上船進行搶救。記者陳弘逸／翻攝
同行的潛水教練見賴女身體不適，立刻將她拉上船進行搶救。記者陳弘逸／翻攝

小琉球 海巡署 東港

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