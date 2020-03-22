疑似水壓過大逼出嘔吐物 致女潛客呼吸阻塞送醫

一名賴姓女子今天上午8時許，搭乘船隻至小琉球進行潛水，豈料潛水上船後，疑似是水壓造成身體不適，導致嘔吐物阻塞使呼吸困難而昏迷，船員隨即進行初步搶救，並給予氧氣罩，隨即開船返回港口。隨後由琉球消防隊員接手急救，並移至救護船返回東港安泰醫院，經救治賴女已恢復意識，所幸並無生命危險。

據了解，賴女今天上午與友人搭船至小琉球遊玩，隨後又搭乘潛水專用的船隻，到外海準備進行潛水。賴女穿戴完裝備下水遊玩，豈料過程中疑似是水壓造成身體不適，浮上水面時不慎嘔吐，導致嘔吐物阻塞，使呼吸困難而昏迷，同行的潛水教練見狀，立刻將賴女拉上船進行搶救，與此同時，也一邊通報一邊開船回到港邊，向尋求協助。

琉球消防隊獲報後，隨即在港口完成醫療部署，船隻靠岸後立刻對賴女實施急救，賴女也逐漸恢復意識，隨後醫護人員將她送往救護車，並搭乘醫療救護船，返回東港安泰醫院治療。所幸過程中賴女已恢復意識，且狀況趨於穩定，但為求安全起見，目前仍在醫院觀察。