就怕警民交互傳染 南投縣警局超前部署人力一分為二

新冠肺炎延燒全球，我國隨境外移入人數暴增，檢疫及確診個案數飆升，也提高社區感染風險，南投縣警局考量警察在第一線與民接觸，超前部署啟動異地辦公、戶外偵訊區等機制，需過夜嫌犯直接留置分局拘留室，暫停統一送縣警局拘留。

南投縣警察局指出，警察是人民保母得在第一線守護人民安全，但近期疫情升溫，考量防疫確保民眾健康，也避免影響治安工作，全縣警務局所超前部署，已成立應變小組，針對行政業務規劃執行異地辦公、機動派出所、戶外偵訊區等機制。

南投縣警局公關科表示，依各分局、派出所轄區特性、駐地環境、空間限制等因素因地制宜規劃防疫措施，其中異地辦公即將各業務單位人力一分為二，一半留在局內原單位空間，另一半則移往體技館、大禮堂等空間，並分隔區域值勤辦公。

針對外勤派出所、偵查隊等單位則是在空氣流通的戶外空間設置臨時值班台、偵訊區，並架設透明隔板，降低在密閉空間、近距離與民眾、嫌犯偵詢等狀況，藉此避免病毒擴散流傳，兼顧洽公民眾、嫌犯及警員的防疫安全需求。

而過去考量警分局人力不足，草屯、中興、南投等分局若有需過夜待隔日移送地檢署的嫌犯均送往縣警局拘留室，統一留置控管；但隨疫情升溫，為免嫌犯在同一空間大量聚集，目前也已暫停該措施，改留置各分局拘留室由其警備隊看守。