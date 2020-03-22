失婚男子車內起火 警員及時拉出送醫

「有輛子正在起火，快來救人。」今天凌晨1點，熱心民眾跑到歸仁分局歸南派出所報案說，台39線與中正南路口有輛起火冒煙，員警趕到現場，將蔡姓男駕駛拉出車外送醫 ，及時救回寶貴生命。

歸南派出所副所長陳榮道、警員李豐益獲報立即趕往，發現白色轎車車內起火，男性駕駛癱坐在前座，情勢危急，馬上通報鄰近消防隊派員協助外，陳榮道、李豐益冒險打開車門將駕駛拉出車外，並將置放在右前座踏板正在燃燒的烤肉架火勢撲滅，所長孫可輪休經過下車協助送醫。

據了解，家住本市永康區的蔡姓男子(42歲)近日因失婚且有經濟壓力，一時想不開而燒炭輕生，所幸在機警路人好心報案暨警察英勇救援，未釀成大禍。

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