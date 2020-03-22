居家檢疫竟外出娛樂 北市大安警臨檢查獲

台北市警察局大安分局今天表示，警用應勤裝備M-Police已增設防疫警示功能，今天凌晨執行擴大臨檢時查獲有名居家檢疫者竟違反規定至娛樂場所消費，已通報權管機關依法裁罰。

台北市警察局指示轄下各分局於今天凌晨執行局辦擴大臨檢，由於警用應勤裝備M-Police已增防疫警示功能，警方執行臨檢時若遇居家檢疫或隔離對象時，系統將跳出警示畫面，由警方勸導返家並依法函請權管機關裁罰，以有效防堵居家檢疫或隔離者違反規定。

大安分局今天表示，凌晨執行臨檢勤務時，員警即利用M-Police防疫警示功能查獲一名居家檢疫民眾，違反規定至娛樂場所消費，除現場勸導此民眾立即返家外，已通報權管機關裁罰在案。

大安分局呼籲，全民防疫關鍵時期，請居家隔離或檢疫民眾應遵守相關規定，切勿心存僥倖，四處遊蕩或涉足人潮群聚的營業場所，市警局也要求各分局運用科技加強臨檢查察。