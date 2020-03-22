租金糾紛 男子想賺中間差價動手毆打三房東
高雄市鼓山區大順一路上某刺青店前，今凌晨發生兩派人馬起糾紛，雙方發生衝突。鼓山警分局派遣線上巡邏警組到場時，已無爭執現象，警方將現場5人帶回，依違社會秩序維護法送辦。
據了解，這起事件發生在今天凌晨1點多時，起因是大順一路上某刺青店的租金糾紛，身為二房東的朱男（32歲）因想退租，又想在大房東與三房東許男（30歲）之間賺取中間差價，又不讓許知道原本向大房東承租價錢為何，2人發生爭吵。
朱男凌晨時，帶著4名友人到刺青店前找到許男談判，雙方一言不合起口角糾紛，隨即朱等5人上前毆打許，造成他頭部及背部挫傷。轄區警方鼓山分局獲報到場時，雙方已無再生衝突，員警隨即將許送醫，並帶回朱等5人做筆錄，警詢後依違反社會秩序維護法函送偵辦。
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