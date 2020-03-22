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想抄近路變迷路 2女誤信導航車輪卡山溝

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
嘉義市23歲葉姓女子日前與友人騎行機車前往嘉義縣中埔鄉台3線遊玩，因路況不熟迷路，經警方協助才順利返家。記者陳玫伶／翻攝
嘉義市23歲葉姓女子日前與友人騎行機車前往嘉義縣中埔鄉台3線遊玩，因路況不熟迷路，經警方協助才順利返家。記者陳玫伶／翻攝

嘉義市23歲葉姓女子日前與新北市23歲郭姓友人騎行機車前往嘉義縣中埔鄉台三線阿婆灣及中崙溫泉遊玩，回程時因路況不熟誤信Google地圖，以為有農路可銜接台三線而迷路，且機車車輪卡進山溝，經警方及民防小隊等人協助，才回到台三線上順利返家。

葉女表示，兩人為大學同學，畢業後相約到中埔鄉阿婆灣等景點旅遊，返程想走農路抄近路，結果該農路沒有銜接台三線，且沿路佈滿青苔、落石、陡坡，路況危險又無人煙，葉女心情一緊張，不小心將車輪卡進山溝，2女合力仍無法將車子抬起來，只好報警求助。

警方表示，同仁接獲兩人報案電話，請熟悉當地山區地勢的民防小隊長劉信武駕駛小貨車先前往搜救，並電話安撫兩女緊張情緒，比對她們的Google導航行駛軌跡後，發現兩人由台三線309公里處路旁左轉農路下山才迷途受困，2小時內尋獲葉、郭兩人，幸好兩人除遭受驚嚇，並無大礙。

因農路寬度及坡度只能供機車及小貨車行駛，且路況不佳相當危險，員警協助將機車推上道路並協助騎至台三線上，才交由兩女騎乘返家。

嘉義市23歲葉姓女子日前與友人騎行機車前往嘉義縣中埔鄉台3線遊玩，因路況不熟迷路，由民防小隊協助載回到台三線上。記者陳玫伶／翻攝
嘉義市23歲葉姓女子日前與友人騎行機車前往嘉義縣中埔鄉台3線遊玩，因路況不熟迷路，由民防小隊協助載回到台三線上。記者陳玫伶／翻攝

台三線 嘉義

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