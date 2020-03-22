影／亡妻帽子疑被偷激動報案 警幫忙找原來在家

張姓男子情緒激動衝進台中市清水警分局沙鹿分駐所報案，說他亡妻留下很有紀念性的帽子不見了，他懷疑在圖書館被偷，警方調出監視器畫面，發現他戴帽子離開圖書館，沒被偷，張男才趕回家發現，亡妻留給他的紀念帽子， 一直在家中。

家住台中沙鹿區的66歲張姓男子，日前慌張跑進清水警分局沙鹿所向警員余培毅報案說，「警察先生我帽子被偷走了」，余姓警員看到張情緒激動，先行安撫後，張才向警方表示，當天早上他進入沙鹿區文昌圖書館看書，直到中午12點30分離開回家用餐時將帽子放在桌上，等到回圖書館時帽子竟不見了，懷疑是圖書館有人偷走，他說那頂帽子是亡妻生前留下來的遺物，非常有紀念價值，所以很急著想找到，張男緒激動，警方忙著安撫後，隨即陪同他趕回現場了解。

余姓警員回到現場調閱監視器，仔細比對下，終於發現張是戴著帽子離開圖書館，這時他才想起自己迷糊的將帽子放在家中，此次出門忘了戴，才造成此次誤會，在真相大白後，笑著離開，還不時頻頻向館方人員及警員道歉及道謝。

沙鹿所長林俊祺表示，民眾前往公共場所後離開時，記得應將自己重要物品隨身物攜帶，除了預防物品遭竊，也同時可避免產生不必要的糾紛及誤會。