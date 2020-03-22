台東成功白守蓮海岸 又添保育類綠蠵龜亡魂

海巡署東部分署今天上午表示，有鄉民在台東縣成功鎮白守蓮海灘上，發現1隻死亡海龜 ，經通報海巡署東部分署，海巡人員會同台東縣政府農業處林務保育科鑑識為保育類綠蠵龜，是台東沿海近2個月內第3起綠蠵龜死亡擱淺岸際案例。

海巡署東部分署第十巡防區指揮部指出，昨天下午4時許，接獲民眾通報，在台東縣成功鎮白守蓮岸際發現1隻死亡海龜，即派遣第一三岸巡隊官兵前往處置。

海巡署東部分署表示，到場海巡人員初步丈量海龜體長約135公分、寬92公分；並經台東縣政府農業處林務保育科協助判定品種為綠蠵龜，海龜外觀已腐爛且無學術利用價值，因此就地掩埋。