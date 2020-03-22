偷車賊見警敲門…300公尺撞13輛車波及3路人 狼狽落網

台北士林區昨日接獲民眾報案愛車失竊，警方調閱監視器發現車輛停在新北蘆洲區民權路上，立刻趨前查看，車上的張嫌、林嫌見警方敲窗，隨即駕車逃逸，沿途撞上3輛汽車、13輛機車，更波及3名行人，警方一路尾隨，趁偷車賊肇事棄車逃逸，上前壓制逮補。

後港派出所昨下午3時許獲報，停在士林區福港街149巷停車格的一輛喜美轎車遭竊，立即調閱監視器發現歹徒開車逃往新北蘆洲，立即派警力至蘆洲區擴大調閱錄影監視器追查，發現車輛停在民權路上，警方前往查看，張嫌、林嫌就在車內，隨即敲門窗盤查。

張嫌見警不願配合，立即倒車，還打開駕駛座車門打算逃逸，但卻又踩油門繼續向前開，轎車打開著車門搖搖晃晃行駛在民權路上，警方持續尾隨靠近，張嫌逃逸過程左轉中央路，與前方、對向車道等3輛汽車發生碰撞，疑似太緊張沒煞車，直接再撞上中央路上停放的13輛機車，又波及陳姓、廖姓與顏姓3名行人受傷，幸好送醫後無生命危險。

張嫌、林嫌在民權路、中央路肇事後棄車奔跑逃逸，路長約3百公尺，警方巡邏車到場後，張姓、廖姓、謝姓員警下車追人，周邊民眾也協助警方抓人，最後順利壓制張、林2人，警方也從張嫌身上查獲留有海洛因殘渣的針筒，以及安非他命1小包。