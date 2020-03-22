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影／燒竹林如放鞭炮 美濃靈山大火居民驚嚇一整晚

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄美濃山區昨天傍晚火燒山一度逼近民宅。記者劉學聖／攝影
高雄美濃山區昨天傍晚火燒山一度逼近民宅。記者劉學聖／攝影

高雄市美濃山區昨天傍晚發生山林火警，火勢一度延燒至民宅後方竹林，猛烈火勢逼近20幾戶民宅，最近距離不到30公尺，警義消人員連夜駐守，鄰近住戶說，乾燥竹子燃燒後比鞭炮還大聲，整晚嚇到不敢睡覺。高市消防局六大隊表示，今早出動三架次直升機載水滅火，火勢初步獲得控制。

近日是掃墓季，旗美地區頻傳山火。高市消防局六大隊指出，昨天下午近5點接獲火警通報，福美路山區出現雜草火警，火勢持續往山上延燒，消防局出動美濃、旗山、杉林、六龜等分隊協助搶救，警義消動員50人。

「嗶嗶剝剝一整晚，乾燥竹子燃燒聲音跟鞭炮很像，感覺比鞭炮還大聲」，宋姓住戶說，昨晚家中有三人，住家後山很少起火，今年真的被大火嚇到，一整晚都睡不著，半夜起床看見消防車與消防人員在外噴水守護，內心才安心許多，感謝警義消人員整晚救火辛勞。

六大隊副隊長陳俊宏表示，救火人員徹夜駐守火場緊戒，今早申請空勤總隊直升機運水協助滅火，經過三架次灑水，透過空拍機從空中監測已無熱源，火勢初步熄滅，人員會在現場戒護至中午以策安全，起火原因還要進一步調查釐清。

高雄美濃福美路林火山下約有20幾戶民宅，警義消人員徹夜駐守。記者徐白櫻／翻攝
高雄美濃福美路林火山下約有20幾戶民宅，警義消人員徹夜駐守。記者徐白櫻／翻攝
高雄美濃福美路林火山下約有20幾戶民宅，警義消人員徹夜駐守。記者徐白櫻／翻攝
高雄美濃福美路林火山下約有20幾戶民宅，警義消人員徹夜駐守。記者徐白櫻／翻攝
高雄美濃山區發生雜草林火，今早直升機灑水協助滅火。記者徐白櫻／翻攝
高雄美濃山區發生雜草林火，今早直升機灑水協助滅火。記者徐白櫻／翻攝
高雄美濃山區昨天傍晚火燒山一度逼近民宅。記者劉學聖／攝影
高雄美濃山區昨天傍晚火燒山一度逼近民宅。記者劉學聖／攝影

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