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轄區大學生逾4萬 永康警宣導「防禦駕駛」觀念

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
轄區大學生逾4萬人，永康警分局前進校園宣導「防禦駕駛」觀念 。圖／警方提供
轄區大學生逾4萬人，永康警分局前進校園宣導「防禦駕駛」觀念 。圖／警方提供

近來大學生交通肇事日增，為降低學生發生交通事故，台南市政府警察局永康分局，近日前往崑山科大擴大宣導「交通安全暨防禦駕駛觀念」，期能降低交通事故發生。

永康區有南台、崑山、台南應用等3所科技大學，學生人數逾4.2萬人，永康警分局統計去年度18至24歲發生A2交通事故（受傷）為3529人，占整體車禍比率達27.6％，肇事主因為「未依標誌標線」、「違反號誌、標誌管制」、「路口違停」等。

為提醒學生常見易肇事路段應減速並保持行車安全距離，永康警分局近日前往崑山科大宣導，並以實際事故案例影片詳加說明，希望加深學生們了解交通常識及遵守交通規則的重要性。

警方也利用此機會宣導「防禦駕駛」重要性，說明「防禦駕駛」並不是宣導安全駕駛口號，而是比安全駕駛更進階、為自己生命安全與其他用路人著想的防範概念；在面對自己所處交通情境時，建立對下一步可能造成危險或危害發生的認知與預測能力，做出預防措施。

永康警分局長呂世明表示，許多大學生多以機車代步，且18至24歲族群騎機車傷亡事故非常高，肇事主因為「闖紅燈」、「超速違規」、「未戴安全帽」、「路口違停」等，為提升防禦駕駛觀念，警方主動前往轄內各學校，積極宣導最新犯罪手法及交通安全法令，強化學生自我防衛及建立各項正確安全觀念。

事故 崑山科大 大學生

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