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影／獨居婦在家摔傷求助社會局 警到場協助送醫

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市南區獨居婦人17日清晨如廁時跌倒在地無法起身，警方獲報到場後協助聯絡救護車送醫。圖／第三警分局提供
台中市南區獨居婦人17日清晨如廁時跌倒在地無法起身，警方獲報到場後協助聯絡救護車送醫。圖／第三警分局提供

台中市一名獨居婦人行動不便，獨居在南區的大樓，17日清晨婦人欲上廁所時，不慎跌倒在地，無法順利起身，所以趕緊聯絡社會局「緊急救援守護連線服務」求助，社會局獲報後，因尚無人力可支援，轉請警方到場協助，警方到場後，因擔心婦人身上有傷，不宜貿然移動，因此通知救護車到場將婦人送醫檢查。

台中市第三警分局正義派出所警員曾國倫、王鵬翔17日清晨5時許獲報，南區學府路某社區大樓內有獨居婦人疑似跌倒受傷需要協助，兩警趕往現場，向管理員告知來意後，一同前往該戶查看，屋內婦人聽見敲門聲後，立即高聲求助，稱自己無法起身開門，但有將鑰匙寄放於管理室內。

經管理員拿取鑰匙開門後，入內就發現婦人跌坐在地，婦人透露，稍早起床欲如廁時，還沒進入洗手間就不慎摔倒，因雙腳無力無法自行起身，只好向外求助。

警員原試圖攙扶婦人坐上輪椅，但婦人完全無法施力起身，疑似有受傷，警員不敢貿然搬動婦人，便勸說其前往醫院檢查，並通報119救護前往協助。

經警方了解，婦人獨居，又無可協助照料的家屬，為避免在屋內發生意外無人知曉，因而與社區溝通後，將大門鑰匙寄放於管理室內，此次發生意外時，無法起身的婦人透過社會局的「緊急救援守護連線服務」向外求援，順利獲得協助。

第三警分局呼籲，若民眾遇到困難、危險或受傷需要協助時，亦可立即撥打119救護專線或110報案專線請求協助。

獨居 台中市

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