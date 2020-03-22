影／消防隊員拍短片宣導勤洗手 防疫亮點在最後

新冠肺炎疫情，政府各部門都有宣導要勤洗手防疫，台中市消防局第二大隊谷關分隊員拍短片宣導，一名消防隊員從打噴嚏到上廁所後，都強調要洗手，最後一幕亮點是，4名消防隊員打火返隊後，仍全副武裝，正要拿食物飲料時，短片字幕寫著洗手時機，適時強調洗手內容，網友看到短片後說，消防隊員也很會演。

谷關消防分隊員集思廣益拍影片，在臉書粉絲頁PO上短片，立刻引起討論，有網友說，畫面一開始的消防隊員很搞笑，有人稱讚演出精彩，影片內容強調，防疫期間，大家都要勤洗手，包括吃東西前、上廁所後、進門前、回家後，咳嗽打噴嚏都要遮躲。

台中市消防局第二大隊表示，宣導短片都是各消防隊員的創意，臉書的短片宣導內容項目多，包括防火宣導、防災救溺內容等，這次是第一次配合政府防疫政策，宣導勤洗手。