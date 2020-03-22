影／阿伯粗心將輪椅鎖車內 暖警通知家屬送鑰匙

台中市六旬的鄭姓男子行動不變，外出需以輪椅協助行動，但19日下午外出時，不慎將輪椅、鑰匙、手機鎖在車內，鄭透過市民向警方報案，警方到場後，協助鄭通知住在高雄的妻子，並透過妻子聯絡在台中上班的兒子，請兒子幫忙送鑰匙到場，最後鄭兒子將鑰匙送到，鄭也向警員不斷致謝。

台中市第一警分局繼中所警員楊富鈞、王佳玉，19日下午4時許獲報，鄭姓男子（64歲）坐在路旁板凳，行動不便，需要警方協助，兩警到場後，他向警方求助，因為一時不慎，將鑰匙、手機、輪椅一同鎖在車內，因而困在現場，無法繼續訪友的行程。

鄭表示，他是從外地來台中找朋友，只記得住在高雄的妻子電話，希望警方可以協助聯絡妻子，透過妻子聯繫在台中上班的兒子幫忙送備用鑰匙。

警方得知後，立刻請所內同仁協助聯繫，兩警見鄭在曬太陽，可能會導致身體不適，從附近醫院借來輪椅，協助鄭到騎樓休息，並從警車拿出一瓶礦泉水供鄭飲用。最後鄭兒子送來鑰匙，鄭與兒子頻頻向警員致謝。