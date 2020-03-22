你在玩校園危險遊戲或惡作劇嗎？ 後果可能很嚴重

國小6年級學童左眼遭同學水球砸中，視力嚴重受損，類似校園遊戲或惡作劇有潛在危險性案例，後來成案進入司法程序，苗栗地方法院至少有3例，苗栗縣政府教育處每年都在友善校園宣導，提醒學生不要因一時貪玩，造成嚴重後果。

苗栗地方法院審理校園危險或惡作劇個案，包括國中生物實驗課探測人體的心音與脈搏，有學生聲稱有提神醒腦的好方法，慫恿同學戴上聽診器，用力在聽診器鼓面拍打，造成同學聽力嚴重受損，聽不到低於47分貝以下的聲音，正常人可聽到二、三十分貝的聲音。

另一起也發生在國中校園，兩名女學生趁著同學離座，抽椅子以致同學坐空，摔在地上受傷，造成胸腰椎病變下半身癱瘓，兩案惡作劇的學生家長都必須負責侵權行為損害民事賠償的附帶責任。

第三件案發時2名國小6年學童因認為女導師管教太嚴，先後4次將1顆安眠藥磨成粉狀，摻入女導師茶水，當時女老師懷孕20周，昏昡身體不舒服，還好沒有影響胎兒健康。

苗栗縣政府教育處指出，校園危險遊戲或惡作劇，每年友善校園及巡堂都會宣導，如發生類似狀況，立即通報各校注意，而最近網路流傳國外「3人跳挑戰（Tripping Jump Challenge）」整人惡作劇，也特別要求各校加強宣導，另「阿魯巴」或在椅背、椅座插筆等尖銳物品的惡作劇，都有安全之虞，禁止學生不要玩。