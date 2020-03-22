快訊

台灣抗疫他成功組成口罩國家隊 謝金河讚譽是難得好官

醫護手套下慘白的雙手 「這是天使的皺痕」

你在玩校園危險遊戲或惡作劇嗎？ 後果可能很嚴重

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
校園遊戲或惡作劇有潛在危險性案例，不僅可能造成身心傷害嚴重後果，還要進入司法程序訴訟。圖／本報資料照片
校園遊戲或惡作劇有潛在危險性案例，不僅可能造成身心傷害嚴重後果，還要進入司法程序訴訟。圖／本報資料照片

國小6年級學童左眼遭同學水球砸中，視力嚴重受損，類似校園遊戲或惡作劇有潛在危險性案例，後來成案進入司法程序，苗栗地方法院至少有3例，苗栗縣政府教育處每年都在友善校園宣導，提醒學生不要因一時貪玩，造成嚴重後果。

苗栗地方法院審理校園危險或惡作劇個案，包括國中生物實驗課探測人體的心音與脈搏，有學生聲稱有提神醒腦的好方法，慫恿同學戴上聽診器，用力在聽診器鼓面拍打，造成同學聽力嚴重受損，聽不到低於47分貝以下的聲音，正常人可聽到二、三十分貝的聲音。

另一起也發生在國中校園，兩名女學生趁著同學離座，抽椅子以致同學坐空，摔在地上受傷，造成胸腰椎病變下半身癱瘓，兩案惡作劇的學生家長都必須負責侵權行為損害民事賠償的附帶責任。

第三件案發時2名國小6年學童因認為女導師管教太嚴，先後4次將1顆安眠藥磨成粉狀，摻入女導師茶水，當時女老師懷孕20周，昏昡身體不舒服，還好沒有影響胎兒健康。

苗栗縣政府教育處指出，校園危險遊戲或惡作劇，每年友善校園及巡堂都會宣導，如發生類似狀況，立即通報各校注意，而最近網路流傳國外「3人跳挑戰（Tripping Jump Challenge）」整人惡作劇，也特別要求各校加強宣導，另「阿魯巴」或在椅背、椅座插筆等尖銳物品的惡作劇，都有安全之虞，禁止學生不要玩。

苗栗縣 司法

延伸閱讀

屏杏壇蒙羞 校長涉妨害性自主遭收押

南投國中生刺死同學命案 死者父親：還兒子一個清白

因應新冠肺炎 嘉義市國民運動中心採「入館實名制」

校長集合學生訓話　只因成績差竟脫口罵學生「丟臉 」

相關新聞

查賭驚見 台啤球員伴美女荷官

新北市三重警方昨日凌晨查獲一起德州撲克賭博案，刑警破門時，見ＳＢＬ球員成力煥正在賭桌上下注，成被突然其來的攻堅行動嚇了一跳，一旁還有大學畢業的謝姓美女荷官陪伴，警詢後將楊姓賭場負責人依賭博罪嫌法辦，成力煥在內的十九名賭客則依社維法裁罰。

影／美濃火燒山延燒整夜 今申請直升機滅火

高雄市美濃區福美路旁山區昨天傍晚發生火燒山，消防局出動美濃、旗山、杉林、六龜4個分隊搶救，延燒到今天清晨都尚未撲滅，火舌...

天氣漸暖 1日3童溺斃

屏東縣枋寮鄉一對四歲和六歲的陳姓小兄弟，昨天跟著媽媽和阿嬤到佳冬鄉的愛文芒果園，卻在大人午睡時掉入水池溺斃，媽媽當場痛哭：「為何一次奪走我的兩個寶貝！」

你在玩校園危險遊戲或惡作劇嗎？ 後果可能很嚴重

國小6年級學童左眼遭同學水球砸中，視力嚴重受損，類似校園遊戲或惡作劇有潛在危險性案例，後來成案進入司法程序，苗栗地方法院...

高雄美濃火燒山 今早申請直升機支援撲滅

高雄市美濃區福美路旁山區昨天傍晚發生火燒山，消防局出動美濃、旗山、杉林、六龜4個分隊搶救，近民宅處的火勢已獲控制，但火苗...

警察故事／案件中學習 他嘆「體罰非教育」

嘉義市警局第一分局偵查隊長邱國揚，曾偵辦多起重大刑案，破獲大大小小案件，但讓他記憶最深、最感慨的，卻是多年前一起竊案，竊嫌兒時因偷竊被父親體罰、造成肢體傷害，不僅未糾正錯誤，反而造成一輩子陰影、長大偷得更凶，他也以此為戒提醒自己「體罰絕非有效教育！」

警察故事／「蔡捕頭」從警積德 服務地方

高雄警界人稱「蔡捕頭」的資深一線四，就是左營派出所副所長蔡太雄。體格精實的他不時露出陽光燦爛的笑容，談笑間不知不覺讓人卸下心防，警察後輩都笑說，他渾身散發「老派警察魂」。

影／竹南鎮密閉鐵皮屋工廠 消防鋸鐵捲門進入搶救

苗栗縣竹南鎮真如路561巷一間鐵皮屋工廠晚間8點多傳出火警，消防人員趕到，但工廠鐵捲門緊閉，消防人員以電鋸切割鐵捲門入內...

影／「為何奪走我的兩個寶貝！」驚見兩兒溺斃母痛哭

屏東縣枋寮鄉一對4歲和6歲的陳姓小兄弟，今天跟著媽媽和阿嬤到佳冬鄉的愛文芒果園，中午在工寮睡午睡，阿嬤下午工作告一段落回...

攔阻詐騙變護送鉅款 老翁提30萬元因這理由警傻眼

基隆市一名七旬老翁昨天到某銀行要提領30萬元，但行員擔心一次提領這麼多可能遇到詐騙，員警接獲通報後趕至關心，老翁仍堅持要...

屏東佳冬魚塭傳溺水意外 6歲、4歲小兄弟無生命跡象

屏東縣佳冬鄉傍晚發生2名幼童溺水事件，6歲、4歲小男童跟著媽媽一起去田裡工作時，疑在昌隆村靶場附近魚塭玩耍時，不慎掉落塭...

流竄北市南區 職業賭徒「輪流作東」不怕抓

34歲繆姓男子近日涉嫌在台北市文山區開設賭場，今天凌晨連同20名賭客被警方一舉查獲，此次卻已是今年第2度落網，2月中旬警...

熱門新聞

南投國中生刺死同學命案 死者父親：還兒子一個清白

北市舊兒童樂園驚傳命案 狗聞到異味主人靠近發現男屍

影／女囤萬片醫用口罩50片賣900元牟利 警逮人追哪裡買

屏東佳冬魚塭傳溺水意外 6歲、4歲小兄弟無生命跡象

妥瑞兒遭刺死 醫師：特殊生不自主行為易被誤認在挑釁

美籍男返台躲疫情卻開賭場 還揪SBL球員與美女荷官同樂

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。