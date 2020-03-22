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高雄美濃火燒山 今早申請直升機支援撲滅

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄美濃昨天傍晚火燒山，副市長陳雄文（右三）席客委會活動時路過，特別前往慰勞打火弟兄。記者王昭月／翻攝
高雄美濃昨天傍晚火燒山，副市長陳雄文（右三）席客委會活動時路過，特別前往慰勞打火弟兄。記者王昭月／翻攝

高雄市美濃區福美路旁山區昨天傍晚發生火燒山，消防局出動美濃、旗山、杉林、六龜4個分隊搶救，近民宅處的火勢已獲控制，但火苗仍往山上竄燒，預訂今早申請直升機支援滅火。

高雄市消防局第六大隊副大隊長陳俊宏表示，這場雜草火警猛烈，近民宅多處火點已經撲滅，但山壁陡峭，尚有部分火點未完撲滅，火勢自傍晚4點多燒5、6個小時，所幸周邊民宅暫無延燒之虞。

高雄市客家委員會昨晚舉辦客家二月戲活動，高雄市副市長陳雄文出席，正好路過火警地點，隨即偕同美濃區長鍾炳光及市議員朱信強、鍾易仲、消防局局長黃江祥等人至現場勘查，並致贈茶水點心慰勞在場警義消人員。

陳俊宏表示，往年清明掃墓時節山區常引發火警，昨天也不排除與掃墓焚燒紙錢或燃放鞭炮有關，呼籲掃墓民眾應遵守「人離燒火熄」的原則，隨身攜帶簡易滅火水源，避免危害公眾安全。

高雄美濃福美路山區昨天傍晚發生火燒山，山區火勢仍未完全撲滅。記者王昭月／翻攝
高雄美濃福美路山區昨天傍晚發生火燒山，山區火勢仍未完全撲滅。記者王昭月／翻攝

高雄市 美濃

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