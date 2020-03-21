高雄婦郵局提領50萬 警方了解真相還護送返家
高雄楠梓區右昌郵局昨天下午有名婦人1次提領了50萬元，引發郵局擔憂遇上常見的「愛情詐騙」，趕緊通報警方；楠梓警分局右昌所員警到場確認她領錢是為修繕房屋，不會將這筆錢給別人，更沒在網路上認識朋友，並非詐騙案件，不過員警考量婦人騎腳踏車代步，主動以巡邏車護送返家，成功護鈔。
警方指出，昨天下午3點半時，轄區右昌郵局的經理致電通報，62歲陳姓婦人領了50萬元疑遭詐騙，請求警方前往協助，右昌所巡邏員警楊昇姍、陳俊華便趕往現場。
由於近來常見網路上冒充美軍的愛情詐騙，員警到場後隨即以關心的口吻，向陳婦詢問這筆款項用途？近期是否有透過網路來交友？幸好陳婦告訴警方，領錢是要拿來修繕房屋用的，她並沒有在網路上認識朋友，也不會將這筆錢交給任何親友。
警方確認領錢跟詐騙無關，不過又發現陳婦只用腳踏車當代步工具，深怕她身上帶著不少錢、返家途中遭遇危害，便主動以巡邏車載著護送，讓她安全返回住處，使陳婦對警方熱心積極協助之舉讚賞不已，深表感激。
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