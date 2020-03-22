查賭驚見 台啤球員伴美女荷官

新北市三重警方昨日凌晨查獲一起德州撲克賭博案，刑警破門時，見ＳＢＬ球員成力煥正在賭桌上下注，成被突然其來的攻堅行動嚇了一跳，一旁還有大學畢業的謝姓美女荷官陪伴，警詢後將楊姓賭場負責人依賭博罪嫌法辦，成力煥在內的十九名賭客則依社維法裁罰。

據了解，賭場負責人楊姓男子（廿七歲）具有美國公民身分，家境優渥時常往返台美之間，但肺炎疫情期間無法返美，乾脆包下重陽路上一處豪宅揪人聚賭，賭客幾乎都是富二代，更以每節二千元抽頭金請來美女荷官，讓許多富家子弟慕名而來。

成力煥被捕後坦承不諱，但表示會出現在賭場，是因為當日稍早與二名友人吃完熱炒，友人表示要到樓上拿之前借的欠款，又因貪玩摸了幾把，沒想到因此遭逮；但其實成力煥早在熱炒店就被警方盯上，刑警正是坐在鄰桌。

台啤球團昨聞訊後隨即作出懲處，宣布即刻起「請他離開」，等同將他開除，成力煥則是在IG限時動態上還原事件始末，也勇於坦承錯誤，「做錯了就要認，所有來自球隊的懲處，我將無條件接受。」昨日下午透過社群網路聲明，「對長期支持台啤與我的球迷致上最高歉意。所有來自球隊的懲處我都將無條件接受，最後，再次為我個人的錯誤行為對社會致歉。」

三重警方前日晚間即前往賭場樓下埋伏，為不打草驚蛇，還佯裝成酒客在樓下熱炒店開桌，伺機觀察賭場出入人員，昨凌晨見時機成熟，一舉攻堅控制賭場現場人員，現場賭客多為二十多歲的年輕人，正以德州撲克聚賭，桌上更擺滿現金、籌碼。