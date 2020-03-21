快訊

防疫情擴散！越南禁所有國際航班入境 外交部這樣說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／「為何奪走我的兩個寶貝！」驚見兩兒溺斃母痛哭

聯合報 / 記者潘欣中／屏東縣即時報導
屏東陳姓小兄弟被發現溺斃果園蓄水池，警消趕抵現場已無呼吸心跳，送醫急救不治。記者潘欣中／翻攝
屏東陳姓小兄弟被發現溺斃果園蓄水池，警消趕抵現場已無呼吸心跳，送醫急救不治。記者潘欣中／翻攝

屏東縣枋寮鄉一對4歲和6歲的陳姓小兄弟，今天跟著媽媽和阿嬤到佳冬鄉的愛文芒果園，中午在工寮睡午睡，阿嬤下午工作告一段落回去找孫子，卻不見小兄弟蹤影，稍後在工寮旁蓄水池驚見兩人浮在池中動也不動，不諳水性的媽媽和阿嬤急請路過男子協助救起並報警，警消人員趕抵現場時，兩人已無呼吸心跳，送枋寮醫院急救無效；媽媽當場放聲痛哭：「為何一次奪走我的兩個寶貝！」

屏東縣消防局今天下午5時22分接獲民眾報案，指佳冬鄉昌隆村靶場附近的果園水池有兩名男孩童溺水，疑似無生命徵象，佳冬分隊小隊長楊明勇抵達現場時，見到媽媽邊替孩子做心肺復甦術、邊哭喊著孩子的名字「快點醒過來！」，消防隊員接手時發現兩人已無呼吸心跳，媽媽和阿嬤不斷哭喊、拜託消防隊員幫忙救回她的寶貝孩子。

警消調查，陳姓小兄弟和爸媽、阿嬤同住枋寮鄉，陳家在佳冬鄉昌隆村租地種愛文芒果，即將進入農忙採收季，媽媽和阿嬤假日會帶著小兄弟一起到果園，大人工作，孩子在旁玩耍，只要不離開視線就好；昨天中午4人在工寮睡午覺，兩人見小兄弟還在睡，以為醒來會到果園找她們，於是先到果園工作，未料在這個空檔發生小兄弟溺斃憾事。

小兄弟阿嬤說，4人在工寮睡午睡，她和女兒2時先到果園工作，下午4時半她回工寮查看不見兩人，以為小兄弟去找媽媽，趕回果園女兒卻說沒有，再回工寮附近找，竟雙雙浮在一旁的蓄水池中動也不動，急叫女兒來，兩人大喊救命並報警，一名路過熱心男子下水救起小兄弟，身體都已僵硬，研判已溺水超過一小時。

阿嬤自責說，果園蓄水池有用鐵網圍住，進入的正門孫子不會開，但後方有個小缺口，懷疑小兄弟繞道後方缺口進去玩，水池是陡斜坡，可能是手牽手雙雙滑落池中。

屏東縣 溺水

延伸閱讀

屏東佳冬魚塭傳溺水意外 6歲、4歲小兄弟無生命跡象

小學3兄妹花蓮鱉溪戲水 弟弟不幸溺斃

新豐高中辦師生戶外體驗 下鄉採鳳梨搖蜂蜜

西湖文旦柚遭毒害 逾200棵葉子落光

相關新聞

影／「為何奪走我的兩個寶貝！」驚見兩兒溺斃母痛哭

屏東縣枋寮鄉一對4歲和6歲的陳姓小兄弟，今天跟著媽媽和阿嬤到佳冬鄉的愛文芒果園，中午在工寮睡午睡，阿嬤下午工作告一段落回...

影／竹南鎮密閉鐵皮屋工廠 消防鋸鐵捲門進入搶救

苗栗縣竹南鎮真如路561巷一間鐵皮屋工廠晚間8點多傳出火警，消防人員趕到，但工廠鐵捲門緊閉，消防人員以電鋸切割鐵捲門入內...

攔阻詐騙變護送鉅款 老翁提30萬元因這理由警傻眼

基隆市一名七旬老翁昨天到某銀行要提領30萬元，但行員擔心一次提領這麼多可能遇到詐騙，員警接獲通報後趕至關心，老翁仍堅持要...

屏東佳冬魚塭傳溺水意外 6歲、4歲小兄弟無生命跡象

屏東縣佳冬鄉傍晚發生2名幼童溺水事件，6歲、4歲小男童跟著媽媽一起去田裡工作時，疑在昌隆村靶場附近魚塭玩耍時，不慎掉落塭...

北市警夜襲職業賭場 驚「23人聚賭全沒戴口罩！」

34歲繆姓男子長期在台北市文山區一帶經營職業賭場，近日在福興路一處民宅內開賭場，還設置紅外線感應器躲避查緝，只要有不明人...

台東吉普車墜2米邊坡 駕駛自行脫困骨折送醫

台東縣海端鄉霧鹿村教會旁一處產業道路，今天下午2點50分，傳出一輛吉普車疑操作不慎墜落2公尺的邊坡，所幸車上只有駕駛1人...

屏東新埤鄉砂石車不明原因翻覆 導致路面封閉

屏東縣新埤鄉中正路， 今天上午11時發生一起車禍事故，一輛砂石車不明原因突然失控，導致車體中後段翻覆在安全道上。事故發生...

高雄台88高架橋連環車禍 7人受傷塞車1小時

高雄市台88快速道路高架橋今天近午發生連環車禍，5輛轎車追撞成團，造成駕駛人及乘客共7人受傷，致塞車約1小時，車流才恢復...

快訊／台東南橫傳1吉普車墜谷 警消搶救中

台東縣消防局今天下午2點50分接獲海端鄉霧鹿村教會旁產業道路上，有民眾看到一輛吉普車翻落山谷，詳細情形不明，也不清楚車上...

疫情真的這麼嚴峻？基警擴大臨檢戴防疫透明面罩

新冠肺炎疫情不斷升溫，基隆市警察局第二分局昨晚執行擴大臨檢時，第一線員警全都戴上防疫用的透明面罩，與民眾互動時減少直接的...

影／女囤萬片醫用口罩50片賣900元牟利 警逮人追哪裡買

新冠肺炎疫情不斷升溫，口罩供不應求，桃園邱姓女子涉嫌囤積醫用口罩，再哄抬高價在臉書販賣，50片賣900元牟暴利，檢警昨天...

舊兒童樂園命案 男遺書「我是輕生的請不要通知家人」

台北市警方今天近午12點獲報，中山區舊兒童樂園門口草叢出現一具男屍，是正在遛狗的民眾報案。警方趕抵發現死者身上留有一封遺...

熱門新聞

南投國中生刺死同學命案 死者父親：還兒子一個清白

北市舊兒童樂園驚傳命案 狗聞到異味主人靠近發現男屍

影／女囤萬片醫用口罩50片賣900元牟利 警逮人追哪裡買

影／賴姓女子命案 死者家屬至凶嫌老家撒冥紙叫罵

屏東佳冬魚塭傳溺水意外 6歲、4歲小兄弟無生命跡象

美籍男返台躲疫情卻開賭場 還揪SBL球員與美女荷官同樂

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。