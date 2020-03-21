影／「為何奪走我的兩個寶貝！」驚見兩兒溺斃母痛哭

屏東縣枋寮鄉一對4歲和6歲的陳姓小兄弟，今天跟著媽媽和阿嬤到佳冬鄉的愛文芒果園，中午在工寮睡午睡，阿嬤下午工作告一段落回去找孫子，卻不見小兄弟蹤影，稍後在工寮旁蓄水池驚見兩人浮在池中動也不動，不諳水性的媽媽和阿嬤急請路過男子協助救起並報警，警消人員趕抵現場時，兩人已無呼吸心跳，送枋寮醫院急救無效；媽媽當場放聲痛哭：「為何一次奪走我的兩個寶貝！」

屏東縣消防局今天下午5時22分接獲民眾報案，指佳冬鄉昌隆村靶場附近的果園水池有兩名男孩童溺水，疑似無生命徵象，佳冬分隊小隊長楊明勇抵達現場時，見到媽媽邊替孩子做心肺復甦術、邊哭喊著孩子的名字「快點醒過來！」，消防隊員接手時發現兩人已無呼吸心跳，媽媽和阿嬤不斷哭喊、拜託消防隊員幫忙救回她的寶貝孩子。

警消調查，陳姓小兄弟和爸媽、阿嬤同住枋寮鄉，陳家在佳冬鄉昌隆村租地種愛文芒果，即將進入農忙採收季，媽媽和阿嬤假日會帶著小兄弟一起到果園，大人工作，孩子在旁玩耍，只要不離開視線就好；昨天中午4人在工寮睡午覺，兩人見小兄弟還在睡，以為醒來會到果園找她們，於是先到果園工作，未料在這個空檔發生小兄弟溺斃憾事。

小兄弟阿嬤說，4人在工寮睡午睡，她和女兒2時先到果園工作，下午4時半她回工寮查看不見兩人，以為小兄弟去找媽媽，趕回果園女兒卻說沒有，再回工寮附近找，竟雙雙浮在一旁的蓄水池中動也不動，急叫女兒來，兩人大喊救命並報警，一名路過熱心男子下水救起小兄弟，身體都已僵硬，研判已溺水超過一小時。

阿嬤自責說，果園蓄水池有用鐵網圍住，進入的正門孫子不會開，但後方有個小缺口，懷疑小兄弟繞道後方缺口進去玩，水池是陡斜坡，可能是手牽手雙雙滑落池中。