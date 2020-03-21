快訊

封城兩個月 湖北官員：官僚主義和病毒一樣致命

祭祖掃墓防祝融 提水掃墓好安全

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導
為避免清明期間民眾因焚燒紙錢、雜草不慎發生火災之憾事，新北市消防局呼籲民眾謹記「4不2記得」，「4不」為雜草不亂燒、菸蒂不亂丟、爆竹不燃放、金紙不飛揚；「2記得」是：記得滅餘燼、記得收垃圾。圖／消防局第七大隊提供
為避免清明期間民眾因焚燒紙錢、雜草不慎發生火災之憾事，新北市消防局呼籲民眾謹記「4不2記得」，「4不」為雜草不亂燒、菸蒂不亂丟、爆竹不燃放、金紙不飛揚；「2記得」是：記得滅餘燼、記得收垃圾。圖／消防局第七大隊提供

為避免清明期間民眾因焚燒紙錢、雜草不慎發生火災之憾事，新北市消防局第七救災救護大隊將於4月2 至5 日在中和區第五公墓員山路口派員駐點加強警戒，並於駐點時提供掃墓民眾免費可攜式軟質水袋，民眾上山掃墓前可索取水袋裝水上山，並注意人離火滅，確實澆滅金紙殘火餘燼。發生火警初期一瓶水即可杜絕山林大火的發生。

消防人員除現場提供服務外，清明期間分隊也會加強執行宣導「4不2記得」，使民眾更易接觸掃墓防火的正確觀念。新北市第七救災救護大隊長洪萬見表示，呼籲民眾謹記「4不2記得」，以防範情明掃墓不慎發生火災。「4不」是：一、雜草不亂燒，二、菸蒂不亂丟，三、爆竹不燃放，四、金紙不飛揚；「2記得」是：記得滅餘燼、記得收垃圾。

為避免清明期間民眾因焚燒紙錢、雜草不慎發生火災之憾事，新北市消防局呼籲民眾謹記「4不2記得」，「4不」為雜草不亂燒、菸蒂不亂丟、爆竹不燃放、金紙不飛揚；「2記得」是：記得滅餘燼、記得收垃圾。圖／消防局第七大隊提供
為避免清明期間民眾因焚燒紙錢、雜草不慎發生火災之憾事，新北市消防局呼籲民眾謹記「4不2記得」，「4不」為雜草不亂燒、菸蒂不亂丟、爆竹不燃放、金紙不飛揚；「2記得」是：記得滅餘燼、記得收垃圾。圖／消防局第七大隊提供

火災 清明節

延伸閱讀

弱勢老舊住家遭祝融 台灣心義工團助重建家園

髮廊遭祝融停工暴賠500萬 小煜樂觀：高溫殺菌

15歲特教生生前苦求「阿姨不要」仍被溺死 法院判12年

惡火36小時後善款湧滿 神父感謝：請把愛留給他人

相關新聞

影／「為何奪走我的兩個寶貝！」驚見兩兒溺斃母痛哭

屏東縣枋寮鄉一對4歲和6歲的陳姓小兄弟，今天跟著媽媽和阿嬤到佳冬鄉的愛文芒果園，中午在工寮睡午睡，阿嬤下午工作告一段落回...

攔阻詐騙變護送鉅款 老翁提30萬元因這理由警傻眼

基隆市一名七旬老翁昨天到某銀行要提領30萬元，但行員擔心一次提領這麼多可能遇到詐騙，員警接獲通報後趕至關心，老翁仍堅持要...

屏東佳冬魚塭傳溺水意外 6歲、4歲小兄弟無生命跡象

屏東縣佳冬鄉傍晚發生2名幼童溺水事件，6歲、4歲小男童跟著媽媽一起去田裡工作時，疑在昌隆村靶場附近魚塭玩耍時，不慎掉落塭...

北市警夜襲職業賭場 驚「23人聚賭全沒戴口罩！」

34歲繆姓男子長期在台北市文山區一帶經營職業賭場，近日在福興路一處民宅內開賭場，還設置紅外線感應器躲避查緝，只要有不明人...

台東吉普車墜2米邊坡 駕駛自行脫困骨折送醫

台東縣海端鄉霧鹿村教會旁一處產業道路，今天下午2點50分，傳出一輛吉普車疑操作不慎墜落2公尺的邊坡，所幸車上只有駕駛1人...

屏東新埤鄉砂石車不明原因翻覆 導致路面封閉

屏東縣新埤鄉中正路， 今天上午11時發生一起車禍事故，一輛砂石車不明原因突然失控，導致車體中後段翻覆在安全道上。事故發生...

高雄台88高架橋連環車禍 7人受傷塞車1小時

高雄市台88快速道路高架橋今天近午發生連環車禍，5輛轎車追撞成團，造成駕駛人及乘客共7人受傷，致塞車約1小時，車流才恢復...

快訊／台東南橫傳1吉普車墜谷 警消搶救中

台東縣消防局今天下午2點50分接獲海端鄉霧鹿村教會旁產業道路上，有民眾看到一輛吉普車翻落山谷，詳細情形不明，也不清楚車上...

疫情真的這麼嚴峻？基警擴大臨檢戴防疫透明面罩

新冠肺炎疫情不斷升溫，基隆市警察局第二分局昨晚執行擴大臨檢時，第一線員警全都戴上防疫用的透明面罩，與民眾互動時減少直接的...

影／女囤萬片醫用口罩50片賣900元牟利 警逮人追哪裡買

新冠肺炎疫情不斷升溫，口罩供不應求，桃園邱姓女子涉嫌囤積醫用口罩，再哄抬高價在臉書販賣，50片賣900元牟暴利，檢警昨天...

舊兒童樂園命案 男遺書「我是輕生的請不要通知家人」

台北市警方今天近午12點獲報，中山區舊兒童樂園門口草叢出現一具男屍，是正在遛狗的民眾報案。警方趕抵發現死者身上留有一封遺...

北市舊兒童樂園驚傳命案 狗聞到異味主人靠近發現男屍

台北市中山區圓山舊兒童樂園驚見命案，今天早上近12時，有民眾遛狗時，狗疑似聞到舊兒童樂園門口附近的草叢有異味，便向前靠近...

熱門新聞

南投國中生刺死同學命案 死者父親：還兒子一個清白

北市舊兒童樂園驚傳命案 狗聞到異味主人靠近發現男屍

影／女囤萬片醫用口罩50片賣900元牟利 警逮人追哪裡買

影／賴姓女子命案 死者家屬至凶嫌老家撒冥紙叫罵

美籍男返台躲疫情卻開賭場 還揪SBL球員與美女荷官同樂

屏東佳冬魚塭傳溺水意外 6歲、4歲小兄弟無生命跡象

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。