祭祖掃墓防祝融 提水掃墓好安全
為避免清明期間民眾因焚燒紙錢、雜草不慎發生火災之憾事，新北市消防局第七救災救護大隊將於4月2 至5 日在中和區第五公墓員山路口派員駐點加強警戒，並於駐點時提供掃墓民眾免費可攜式軟質水袋，民眾上山掃墓前可索取水袋裝水上山，並注意人離火滅，確實澆滅金紙殘火餘燼。發生火警初期一瓶水即可杜絕山林大火的發生。
消防人員除現場提供服務外，清明期間分隊也會加強執行宣導「4不2記得」，使民眾更易接觸掃墓防火的正確觀念。新北市第七救災救護大隊長洪萬見表示，呼籲民眾謹記「4不2記得」，以防範情明掃墓不慎發生火災。「4不」是：一、雜草不亂燒，二、菸蒂不亂丟，三、爆竹不燃放，四、金紙不飛揚；「2記得」是：記得滅餘燼、記得收垃圾。
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