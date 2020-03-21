影／國小主任喝掛罵警被送辦 嗆公務人員不會妨礙公礙

新北市金山區某國小劉姓學務主任，昨晚11點多，酒後走路行經中正路時，與一間檳榔攤發生爭吵，引發口角，店家報警處理，但劉男仍大小聲不斷嗆聲，還對著員警辱罵三字經，整個過程被民眾拍下貼網。警方將他帶回，訊後將依妨礙公務罪嫌函送基隆地檢偵辦。

金山警分局調查，衝突過程是因劉男酒後行經中正路騎樓時，因不滿店家堆放貨物阻礙通行，遂踢擊貨物引起店家不滿，雙方進而發生口角。

警方說，員警到場後，為避免進一步衝突，將劉男帶返所保護管束，並查證身分，等他情緒平穩後，由其妻與友人帶返家休息。有關劉男向員警謾罵不當言詞部分，分局經事後檢視員警密錄器後，認劉涉妨礙公務，將函請基隆地檢偵辦。因無人受傷，雙方均尚未提出告訴。

衝突過程被附近民眾拍下，影片顯示，劉男在檳榔攤前大吵大鬧，還嗆店家，「你們這家店違法的話，會開不下去」，員警靠近他勸阻，表示如有問題可檢舉，不要大吵大鬧，並勸他不要把事情鬧大。勸阻過程中，劉男說「你先推我」，隨即口出三字經對著員警辱罵。

員警質問怎可罵髒話，已妨礙公務，劉男則高聲喊叫「我是公務人員，不會妨礙公礙」，最後被員警帶上車回派出所。

有民眾衝突過程影片貼上臉書社群，不少網友留言，有人說，「老師在學校還不錯，怎麼喝了酒就變了？」、「這樣怎麼當老師教學生？怎麼為人師表？」

金山分局長陳永昌表示，重申警方嚴正執法立場，全案依法處理。

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