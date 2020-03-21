攔阻詐騙變護送鉅款 老翁提30萬元因這理由警傻眼

基隆市一名七旬老翁昨天到某銀行要提領30萬元，但行員擔心一次提領這麼多可能遇到詐騙，員警接獲通報後趕至關心，老翁仍堅持要提款，他只是要另存到郵局，怕操作ATM匯款出錯，而且現金提存可以省下手續費，警察如不信可跟著他。員警不放心，沿路保護他到郵局，直到錢存入他帳戶內。

基隆市警察局第四分局大武崙派出所昨天下午接獲轄內銀行通報，有一名七旬老翁獨自臨櫃欲提領30萬元現金，行員關心詢問，但老翁仍要提領，擔心老翁遭受詐騙，請警方派員到場關心。

警員張百岳、戴正榮接獲通報後，不敢大意，立即馳赴銀行關懷詢問提領現金用途時，但老翁向員警表示，他沒有遇到詐騙，只是要將銀行存款轉存到他的郵局帳戶內，但因為年紀大了，恐操作ATM匯款出錯，而且現金提存可以省下手續費，請員警放心。

「不然你看我的郵局存摺」老翁拿給員警看，員警對他說的理由有點傻眼，但發現他並沒有拿著手機一直講電話，與之前被詐騙的被害人不同，也擔心他拿著30萬元鉅款很危險，就一路走路護送他到附近的郵局完成存款動作。

員警因服巡邏勤務，身上也帶著槍，就站在老翁旁戒護，確認他存入自己名字的帳戶內，這才放心離去。員警說，原本擔心他可能是被詐騙集團引導騙警方，但確認是存入他的名字後才放心離去。