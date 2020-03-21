小學3兄妹花蓮鱉溪戲水 弟弟不幸溺斃

花蓮縣富里鄉永豐村鱉溪上游石厝溝溪，今天下午發生溺水意外，3名就讀國小的范姓兄妹檔與鄰居兩名國小女童，相約到吉哈拉愛橋附近水域戲水，下午1時30分許，就讀小4的弟弟不明原因溺水，小6的哥哥前往救援也被水嗆到，兩兄弟被消防人員救起送醫，弟弟因傷勢嚴重，搶救後下午3時20分宣告不治。

3名兄妹檔分別是就讀小6的哥哥、小5的姊姊與小4的弟弟，平日與父母住在台東，這周因返鄉掃墓，3人提前回花蓮，今天見天氣好，與鄰居相約前往戲水，不幸發生憾事。