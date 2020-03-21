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小學3兄妹花蓮鱉溪戲水 弟弟不幸溺斃

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮富里鄉鱉溪上游石厝溝，水深約2公尺，下午發生溺水意外，一男童溺斃。記者王燕華／翻攝
花蓮富里鄉鱉溪上游石厝溝，水深約2公尺，下午發生溺水意外，一男童溺斃。記者王燕華／翻攝

花蓮縣富里鄉永豐村鱉溪上游石厝溝溪，今天下午發生溺水意外，3名就讀國小的范姓兄妹檔與鄰居兩名國小女童，相約到吉哈拉愛橋附近水域戲水，下午1時30分許，就讀小4的弟弟不明原因溺水，小6的哥哥前往救援也被水嗆到，兩兄弟被消防人員救起送醫，弟弟因傷勢嚴重，搶救後下午3時20分宣告不治。

3名兄妹檔分別是就讀小6的哥哥、小5的姊姊與小4的弟弟，平日與父母住在台東，這周因返鄉掃墓，3人提前回花蓮，今天見天氣好，與鄰居相約前往戲水，不幸發生憾事。

據了解，該處水域水深約2公尺，小4男童溺水後，哥哥試圖搶救，也嗆到水，讀小5的姊姊見狀趕緊呼救，附近民眾見狀，通報消防隊與警方，並下水將兩兄弟救上岸。富里消防分隊獲報趕往搶救，到場時弟弟已無呼吸心跳，哥哥意識清醒，但因嗆到水噁心想吐，消防人員將兄弟倆送往玉里慈濟醫院急救，弟弟因傷重，下午3時20分宣告不治，警方已報請檢察官相驗，並調查事發原因。

花蓮富里鄉鱉溪上游石厝溝，下午發生溺水意外，一男童溺斃。記者王燕華／翻攝
花蓮富里鄉鱉溪上游石厝溝，下午發生溺水意外，一男童溺斃。記者王燕華／翻攝

溺水

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