屏杏壇蒙羞 校長涉妨害性自主遭收押

屏東1名資深國小校長，撫摸學校球隊女學生大腿。全案經家長報案、檢警調查後，校長已遭屏東地方法院裁定收押；縣府教育處表示，已組調查小組調查；校長職務由主任暫代。

屏東地檢署主任檢察官陳怡利表示，由於偵查不公開，相關涉案情不能透露。但證實這名校長是以妨害性自主遭法院裁定收押。

縣府教育處副處長楊英雪表示，有關校長疑涉有違相關法令案件，組調查小組調查，並依相關法令規定調查處理；校長因案遭停職，基於保護兒少及偵查不公開原則不便多作說明。

這名校長已被停職，由主任暫代校長職務，由於這名校長曾協助推動教育活動，也得過多次優良教師，事發後震驚屏東教育界。

據了解，這名校長因球隊女學生練球受傷，叫女學生到校長室，以協助擦藥為由撫摸女學生大腿。家長發現女學生有異後，詢問下到校找校長對質，校長承認行為逾矩寫下悔過書，家長仍氣得向警方報案。檢警調查懷疑受害女學生不只1人，檢方偵訊後這名校長在本月7日經屏東地院以妨害性自主裁定收押。