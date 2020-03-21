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高雄台88高架橋連環車禍 7人受傷塞車1小時

聯合報 / 記者林保光／高雄即時報導
台88快速道路由高雄往屏東方向，今天近午，5輛轎車追撞成團。記者林保光／翻攝
台88快速道路由高雄往屏東方向，今天近午，5輛轎車追撞成團。記者林保光／翻攝

高雄市台88快速道路高架橋今天近午發生連環車禍，5輛轎車追撞成團，造成駕駛人及乘客共7人受傷，致塞車約1小時，車流才恢復通暢。警方了解，傷者碰撞中僅擦、挫傷無大礙，自行就醫，確實肇事原因仍待調查。

據了解，這場連環車禍發生在今天上午11點30分左右，荊姓、王姓、洪姓等3人各開轎車，沿台88快速道路，由高雄往屏東方向行駛，在高雄市大寮區大發工業區匝道附近發生追撞；後方吳姓男子所開的轎車及時煞車，未撞上前方出車禍的車輛，但吳後方由賀姓男子駕駛的轎車，卻來不及煞車，撞上吳姓男子的轎車，導致台88交通受阻。

警方據報趕抵車禍現場，對5名駕駛人酒測，都沒酒精反應，但是，這5輛轎車包括駕駛人和乘客共7人受傷，在車禍碰撞中擦、挫傷，都不願由救護車送醫，事後各自就醫，已無大礙。

警方初步了解，應是王姓、洪姓及賀姓等3名駕駛人未保持安全車距肇事，但確實肇事原因仍待事後調查。

車禍 高雄市 塞車

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