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疫情真的這麼嚴峻？基警擴大臨檢戴防疫透明面罩

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
新冠肺炎疫情不斷升溫，基隆市警察局第二分局昨晚執行擴大臨檢時，第一線員警全都戴上防疫用的透明面罩，以不影響執法效果為前提，做有效之防疫。記者游明煌／翻攝
新冠肺炎疫情不斷升溫，基隆市警察局第二分局昨晚執行擴大臨檢時，第一線員警全都戴上防疫用的透明面罩，以不影響執法效果為前提，做有效之防疫。記者游明煌／翻攝

新冠肺炎疫情不斷升溫，基隆警察局第二分局昨晚執行擴大臨檢時，第一線員警全都戴上防疫用的透明面罩，與民眾互動時減少直接的飛沫噴濺，以不影響執法效果為前提，做有效之防疫。被攔查民眾說，疫情這麼嚴峻？

基隆市警察之友會第二辦事處，日前捐贈第二分局60個防疫用面罩，讓基層員警們執勤時使用。第二分局員警昨晚執行擴大臨檢勤務就派上用場，站在街頭攔查的員警，不分男女，除一律配戴口罩外，也戴上防疫用面罩，保護眼、鼻等部位。

警方表示，員警在查查證身分，或是攔停車輛後與駕駛人互動時，也都要求必須和民眾保持一定距離，讓員警先保護自己的自身，在最安全的狀況下執勤，不可以靠近民眾太近的距離。

執勤員警說，雖然戴上面罩比較不方便，但可以避免和民眾距離太近，「會擔心民眾會不會咳嗽，或噴出口水」，戴上面罩比較安全，一開始覺得怪怪的，但後來也習慣了，像戴安全帽一樣， 保護自己，也保護民眾。

另外，警方也針對民眾進行酒測勤務，但在勤前教育時叮嚀執勤員警注意相關防疫措施，路檢酒測用的塑膠吹嘴不重複使用，酒精測定器使用前後也會消毒，相關程序以高標準來維護員警與民眾健康安全。員警表示，有被攔下的民眾還問說，「警方不是暫停取締酒駕？」

基隆市警察局第二分局表示，警方執法沒有防疫假，仍有取締酒駕勤務，呼籲民眾不要酒後開車，請民眾切勿存有僥倖心態，警方會以完備之防疫措施下，繼續執法勤務，貫徹警方「執法不空窗、防疫零空隙」的目標。

基隆市警局表示，並未配發各分局透明面罩，二分局因有警友會贈送，因此在廣大臨檢使用。其他分局也都有要求擴大臨檢時注意防疫措施。

新冠肺炎疫情不斷升溫，基隆市警察局第二分局昨晚執行擴大臨檢時，第一線員警全都戴上防疫用的透明面罩，以不影響執法效果為前提，做有效之防疫。記者游明煌／翻攝
新冠肺炎疫情不斷升溫，基隆市警察局第二分局昨晚執行擴大臨檢時，第一線員警全都戴上防疫用的透明面罩，以不影響執法效果為前提，做有效之防疫。記者游明煌／翻攝
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