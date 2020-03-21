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影／女囤萬片醫用口罩50片賣900元牟利 警逮人追哪裡買

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
扣萬片醫用口罩50片賣900元牟利，警追哪裡買這麼多。記者游明煌／翻攝
扣萬片醫用口罩50片賣900元牟利，警追哪裡買這麼多。記者游明煌／翻攝

新冠肺炎疫情不斷升溫，口罩供不應求，桃園邱姓女子涉嫌囤積醫用口罩，再哄抬高價在臉書販賣，50片賣900元牟暴利，檢警昨天搜索邱女住處，查扣1萬片口罩，昨訊後依哄抬防疫物資價格等罪嫌，諭知15萬元交保。由於查扣口罩數量龐大，邱女供稱全部都是她網上買來的，警方對她供詞保留，全力追查到底在哪裡弄來這麼多的口罩。

基隆市警局刑大科技犯罪偵查隊接獲民眾檢舉，有網友在臉書社團透過網路擅自任意販售屬於醫療器材之醫用或外科手術口罩，哄抬物，牟取暴利。警方查證該網友身分，掌握確切事證後，報請桃園地方檢察署指揮偵辦，昨天會同同桃園市警大溪分局及衛生局等單位至邱女住處搜索，現場查扣口罩1萬餘片、筆記本1本、寄貨存根1批、手機1只等涉案證物。

警方調查，邱女自3月初起，透過網際網路販售口罩， 並宣稱販售的是醫療用口罩，每50片900元，已高於目前市價，警方訊後以涉嫌觸犯嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例等相關罪嫌，移送檢方偵辦，15萬元交保。

基隆市刑大表示，民眾如對於經中央衛生主管機關公告之防疫器具、設備、藥品、醫療器材或其他防疫物資，有哄抬價格，或無正當理由囤積而不應市銷售者，依據嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，可處5年以下有期徒刑，得併科新臺幣500萬元以下罰金。

對於其他有意圖抬高交易價格，囤積糧食、農產品或其他民生必需的飲食物品，或以強暴、脅迫妨害前開貨品販運，或有意圖影響前開貨品交易價格，而散布不實資訊等，依刑法、傳染病防治法等規定，亦均屬違法行為。

口罩 新冠肺炎 衛生局

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