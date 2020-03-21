快訊

輕症不二採新措施上路 指揮中心記者會1400舉行

北市舊兒童樂園驚傳命案 狗聞到異味主人靠近發現男屍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮凌晨死亡車禍 曳引車與休旅車碰撞女駕駛送醫不治

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮市華東路與精美路口今天凌晨發生曳引車與休旅車碰撞車禍，休旅車車頭幾乎全毀，劉姓女駕駛送醫不治。記者王燕華／翻攝
花蓮市華東路與精美路口今天凌晨發生曳引車與休旅車碰撞車禍，休旅車車頭幾乎全毀，劉姓女駕駛送醫不治。記者王燕華／翻攝

花蓮市今天凌晨發生一起死亡車禍，黃姓男子駕駛曳引車與劉姓女子駕駛的休旅車，凌晨零時51分在華東路、精美路口碰撞，休旅車車頭全毀，劉姓女子重傷送醫，延至凌晨3時許不治。警方初步了解，兩名駕駛都未酒駕，該處路口是閃燈路口，正調查詳細肇事原因。

據了解，事發時，休旅車沿華東路由南向北行駛，曳引車則沿精美路由東往西行駛，兩輛車都是直行，當時華東路閃黃燈、精美路閃紅燈，警方初步懷疑，雙方經過路口時，未依規定禮讓造成車禍。

由於兩輛車撞擊力道相當大，劉女駕駛的休旅車車頭幾乎全毀，劉女嚴重內出血被消防人員送往門諾醫院急救，因傷重再轉送花蓮慈濟醫院，不幸仍於凌晨3時許不治。

警方表示，已對雙方駕駛酒測及醫院抽血檢測，兩名駕駛都沒有酒駕，確實的車禍原因還要調查釐清。

花蓮市華東路與精美路口今天凌晨發生曳引車與休旅車碰撞車禍，休旅車車頭幾乎全毀，劉姓女駕駛送醫不治。記者王燕華／翻攝
花蓮市華東路與精美路口今天凌晨發生曳引車與休旅車碰撞車禍，休旅車車頭幾乎全毀，劉姓女駕駛送醫不治。記者王燕華／翻攝

休旅車 車禍 酒駕

延伸閱讀

提升防疫規格 花蓮東大門夜市將設熱顯像儀

搶清明假期商機 花蓮推優惠

樹林陸橋4車連環追撞 貨車騎上休旅車引擎蓋

防疫對象義籍男酒駕遭攔查 花蓮檢警隔離、視訊偵訊

相關新聞

北市舊兒童樂園驚傳命案 狗聞到異味主人靠近發現男屍

台北市中山區圓山舊兒童樂園驚見命案，今天早上近12時，有民眾遛狗時，狗疑似聞到舊兒童樂園門口附近的草叢有異味，便向前靠近...

南投國中生刺死同學命案 死者父親：還兒子一個清白

南投縣水里鄉昨天下午發生李姓國中生遭劉姓同學以美工刀劃中頸部動脈，失血過多死亡命案。自稱是李姓學生家長父親的網友，在臉書...

八旬嬤墜谷無人知女兒返鄉找嘸人 「神助」警消急救援

新北市雙溪一名八旬嬤19日跌落十多公尺深山溝無人知，還好命大當天女兒返家探視，但卻找不到人，緊救救助，一開始遍尋不著，幸...

花蓮凌晨死亡車禍 曳引車與休旅車碰撞女駕駛送醫不治

花蓮市今天凌晨發生一起死亡車禍，黃姓男子駕駛曳引車與劉姓女子駕駛的休旅車，凌晨零時51分在華東路、精美路口碰撞，休旅車車...

影／宜蘭三合院之賊落網了 眼尖專偷老宅檜木梁柱

宜蘭縣警察局羅東分局今天宣布，破獲專偷三合院等古宅的竊案，昨天逮捕曹姓嫌犯，也發現他是宜蘭地檢及地院發布的毒品通緝犯，還...

影／78歲老翁開車遇倒車急閃 擦撞機車倒地卻直接離去

台中市黃姓男子本月初開車為了閃避倒車的車輛，不慎擦撞停在路旁的機車，卻沒有留下聯絡資料即離離去，經機車車主李姓男子發現機...

高中生瑟縮睡車站 負氣離家南台灣流浪到基隆暖警關懷

住在南台灣的一名高中生，日前因和家人吵架，負氣離家出走，也沒有去學校上課，就搭著火車四處流浪，先在台中下車後逛了一下，接...

基隆警局配備紅外線體溫成像儀 民眾：像機場過境

國內新冠肺炎確診破百例，疫情升溫，基隆市警局第二分局防疫作作升級，設置一套「紅外線體溫成像儀」在值班台，對所有進出分局大...

護農升級版加裝爆閃燈 警告小偷「這是警察地盤！」

國內最有名的雲林蒜頭開始採收，今年蒜價難得出現好價格，溼蒜都可賣到每公斤4、50元，農民視若珍寶，昨晚一名剛收完蒜卻來不...

嘉義市女子清晨墜樓 送醫宣告不治

嘉義市郭姓女子今天清晨5時許，因不明原因自保建街宏都大樓墜樓，後湖消防隊獲報到場，郭女躺在1樓地面丶無明顯外傷，但已無生...

離婚夫妻共赴黃泉 鄰聞臭報案

新北市昨天驚傳雙屍命案，一對已離異的夫妻被發現雙雙陳屍在住處內，郁姓男子上吊身亡，王姓女子則躺在床上，由於屋內瀰漫嚴重屍...

避免成為破口 警方深夜擴大臨檢

台北市信義商圈夜店林立，群聚感染新冠肺炎風險高，最近海外留學生回台後，不少人前往消費，警方深夜擴大臨檢，結合市府衛生、民...

熱門新聞

呼籲儲備1個月糧食 表兄弟網傳謠言都被法辦

南投國中生街頭爆口角 竟扔刀失手刺死同學

新北土城驚傳雙屍命案 一對離婚夫妻陳屍住處

為了讓孩子能吃飽穿暖 越南正妹來台忍辱賣身賺皮肉錢

南投國中生刺死同學命案 死者父親：還兒子一個清白

華映破產！疑涉隱匿重大訊息 北檢傳喚董座林郭文艷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。