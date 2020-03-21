花蓮凌晨死亡車禍 曳引車與休旅車碰撞女駕駛送醫不治

花蓮市今天凌晨發生一起死亡車禍，黃姓男子駕駛曳引車與劉姓女子駕駛的休旅車，凌晨零時51分在華東路、精美路口碰撞，休旅車車頭全毀，劉姓女子重傷送醫，延至凌晨3時許不治。警方初步了解，兩名駕駛都未酒駕，該處路口是閃燈路口，正調查詳細肇事原因。

據了解，事發時，休旅車沿華東路由南向北行駛，曳引車則沿精美路由東往西行駛，兩輛車都是直行，當時華東路閃黃燈、精美路閃紅燈，警方初步懷疑，雙方經過路口時，未依規定禮讓造成車禍。

由於兩輛車撞擊力道相當大，劉女駕駛的休旅車車頭幾乎全毀，劉女嚴重內出血被消防人員送往門諾醫院急救，因傷重再轉送花蓮慈濟醫院，不幸仍於凌晨3時許不治。